Piévelus : tout savoir sur les Hobbits dans les Anneaux de Pouvoir

Vous retrouvez les Piévelus dans les Anneaux de Pouvoir, une importante race de Hobbits. Ils figurent parmi les premiers à migrer vers Eriador.

Vous ne retrouverez pas les habituels Hobbits dans les Anneaux de Pouvoir. La série télévisée d’Amazon Prime Video sur la Terre du Milieu se déroule en effet des milliers d’années avant Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Elle se base sur le Second Âge de Tolkien où les elfes étaient encore majoritaires. Les hommes commençaient alors à prendre pied dans la pyramide culturelle de la Terre du Milieu. On verra cependant les Piévelus. Ce ne sont pas des Hobbits typiques, mais ils peuvent leur être assimilés. Voici tout ce que nous savons sur ces Hobbits dans les Anneaux de Pouvoir.

Que sont les Piévelus dans le Seigneur des Anneaux ?

En se référant aux éditions du Seigneur des anneaux de JRR Tolkien, vous vous rendrez compte que les origines des Hobbits restent vagues. Les archives débuteraient ainsi sur la fondation de la Comté vers 1600 ans dans le Troisième Âge.

Les Piévelus étaient la plus importante des trois races de Hobbits. Ils sont décrits comme plus bruns de peau, plus petits et aussi plus courts, mais agiles et toujours pieds nus. Ces Hobbits auraient également été les premiers à migrer vers Eriador où la Comté s’est établie.

Les Piévelus sont-ils les mêmes que les Hobbits ?

Les Piévelus peuvent être considérés comme des Hobbits dans les Anneaux de Pouvoir, mais ce n’est toutefois pas si simple. Tolkien a en effet indiqué qu’ils représentaient une race spécifique des premiers Hobbits.

Ils adoraient creuser des tunnels et des trous et seraient la plus représentative des actuels Hobbits. La dénomination « Hobbit » était d’ailleurs initialement donnée aux Piévelus par les autres races existantes. C’est pour dire que les Piévelus sont les plus Hobbits des premiers Hobbits que les Anneaux de Pouvoir peuvent utiliser.

Qu’est-il arrivé aux Piévelus dans les Anneaux de Pouvoir ?

Les Anneaux de Pouvoir ont une large marge de manœuvre pour créer un nouveau conte sur les Piévelus. La bande-annonce montre Elanor et son amie rencontrer un inconnu tombé du ciel. Ce qui suggère qu’au moins deux des Piévelus partagent leur destin avec cet inconnu.

La nature de l’étranger pourrait pousser les Piévelus à sortir de leur zone de confort. Cette histoire pourrait être similaire à celle de Gandalf, Bilbon et Frodon. En effet, Markella Kavenagh et Elanor Brandyfoot partagent le même goût pour l’aventure que Bilbon et Frodon.

Lorsque les Piévelus ont migré vers l’Eriador, ils ont commencé à se mêler à d’autres races de Hobbits. Le terme Piévelus a donc laissé place à Hobbit. Bon nombre des premiers colons de la Terre sont issus de cette souche. Il est donc fort possible que l’on rencontre dans les Anneaux de Pouvoir, des ancêtres des personnages du Seigneur des Anneaux.

Les autres races de Hobbits sont-elles présentes dans les Anneaux de Pouvoir ?

Il existait auparavant trois races de Hobbits. Ces derniers ne se sont ensuite mélangés qu’à partir du Troisième Âge. C’est pourquoi, il est possible que ces dernières races ne figurent pas dans le récit du Second Âge des Anneaux de Pouvoir.

Les Anneaux de Pouvoir figure parmi les nouveautés à ne pas rater en cette rentrée sur Prime Video.