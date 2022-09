Les Anneaux de Pouvoir : Gandalf se cache-t’il derrière ce personnage ?

L’Etranger dans Le Anneaux de Pouvoir est-il Gandalf ? Et si oui, pourquoi il ne s’en souvient pas?

Les épisodes de la série de Prime Video des Anneaux de Pouvoir ont démontré que Galadriel a raison. Un mal qui dormait depuis longtemps se lève sur la Terre du Milieu. Les forces du bien pourraient cependant se trouver un allié de taille. L’Etranger, un personnage mystérieux, qui a débarqué dans une comète pourrait bien être un vieil être surnaturel : Gandalf.

L’Etranger des Anneaux de Pouvoir est-il vraiment Gandalf ?

Les contes inachevés de Tolkien racontent que les sorciers avaient besoin d’apprendre des choses par une expérience lente lors de leur venue sur la Terre du Milieu. De plus, la transformation des Maiar en un corps physique et leur voyage semblent les avoir laissés confus au tout début.

Nous savons aussi que Gandalf est un métamorphe. Il s’est parfois déguisé pour marcher avec les Elfes. Donc, s’il était déjà venu sur la Terre du Milieu auparavant, les Elfes auraient pu ne pas connaître sa véritable identité.

De plus, on sait que Gandalf et l’Etranger ont tous les deux une relation particulière avec le feu. Ils ne peuvent pas être blessés par le feu et peuvent le créer spontanément. Gandalf a aussi porté Narya, l’anneau de feu elfique, écrit en runes, parlé aux insectes et combattu les loups. L’Etranger a aussi fait les mêmes choses. Le monde s’est aussi assombri le jour où Gandalf a été tenté par l’Anneau Unique comme quand l’Etranger a été effrayé par Nori.

L’Etranger a aussi entendu des voix d’un autre monde. Elles ressemblaient beaucoup à celles de Sauron lorsque Frodon l’a entendue lorsqu’il a porté l’anneau unique.

Souvenez-vous aussi qu’après la mort de Gandalf le Gris dans La Communauté de l’Anneau, Ilúvatar l’a renvoyé tout nu sur la Terre du Milieu pour combattre Sauron. Il lui a aussi fallu quelques jours pour tout reconstituer dans sa tête. Et tout comme l’Etranger, il se tourna aussi vers les étoiles pour se guider. Cela peut laisser penser que Gandalf comme l’Etranger avaient tous les deux la même mission sur la Terre du Milieu.

Qui a envoyé la comète qui a emporté l’Etranger ?

Dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, Gandalf était l’un de ceux qui œuvraient pour le bien. Il combattait les armées des ténèbres de Sauron pendant le troisième âge. Certaines théories suggèrent qu’il pourrait déjà être au Second Âge en la personne de l’Etranger.

Il est possible que cela soit vrai. Gandalf a été spécifiquement envoyé par les Valar sur la Terre du Milieu avec les autres Maiar. Ces derniers sont devenus des sorciers et ont guidé le peuple contre Sauron. Il est toutefois aussi possible que l’Etranger soit une personne totalement différente.

Toutefois, aucune race mortelle ne peut voyager via une petite météorite et aucune entité n’est assez puissante pour envoyer quelqu’un dans un tel véhicule. Il ne reste que les Valar, ces entités surnaturelles qui veillent sur la Terre du Milieu pour réaliser un tel exploit. Les Valar ont donc envoyé l’Etranger comme Gandalf sur la Terre du Milieu.

Mais quelle que soit l’identité de l’Étranger, il aura à affronter l’Habitante prochainement.

