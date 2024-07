Deux fois plus de Watchmen : une aventure animée à couper le souffle !

Warner Bros a récemment annoncé une extension passionnante de l'univers DC avec un nouveau film d'animation « Watchmen », prévu en deux parties. Cet ajout fait suite à la série animée « Creature Commandos » et coïncidera avec le très attendu reboot de Superman par James Gunn.

James Gunn, en collaboration avec Peter Safran, co-PDG de DC Studios, orchestre une renaissance de l'univers cinématographique DC. Alors que Superman ouvrira le bal au cinéma, « Watchmen » sera disponible en animation. Cela témoigne de la diversité des formats que DC souhaite explorer. L'entreprise enrichit son univers avec des films et des séries qui s'étendent au-delà des canons traditionnels de la franchise.

Annonce à Annecy, un tournant pour DC

L'annonce du film « Watchmen » a été faite lors du prestigieux Festival International du Film d'Animation d'Annecy, en France. Midou Mir, éditeur chez Crunchyroll, a partagé sur X que le premier des deux films sortira fin 2024, suivi par la deuxième partie en 2025. Cette stratégie de sortie en deux temps est une première pour DC. Elle indique un investissement notable dans l'animation cinématographique.

Ce que réserve « Watchmen » en 2025

Selon les premières images dévoilées, le film « Watchmen » promet une aventure captivante avec des animations comparables à celles de « What If…? » de Marvel Studios. Les personnages principaux, Rorschach et Dr. Manhattan, sont mis en avant dans des scènes intenses qui suggèrent un contenu mature et violent. Cette approche semble indiquer une volonté de toucher les fans de longue date tout en attirant de nouveaux spectateurs grâce à un traitement visuel innovant.

Innovations techniques et narratives

L'annonce de « Watchmen » en deux parties souligne l'engagement de DC et Warner Bros à pousser les limites de l'animation. Le format en deux parties permettra d'explorer en profondeur les thèmes complexes et les personnages emblématiques qui ont fait le succès de la série originale de comics. Cette démarche pourrait bien redéfinir les attentes en matière de films d'animation pour adultes.

Avec plusieurs projets en développement, y compris des séries et des films dans l'univers DC Elseworlds, l'année 2025 se profile comme un moment clé pour DC. Ces initiatives diversifiées montrent que DC est prêt à explorer de nouvelles avenues et à repousser les frontières traditionnelles du storytelling super-héroïque.

Les fans de longue date et les nouveaux venus devraient donc rester à l'affût, car l'univers DC s'apprête à entrer dans une nouvelle ère excitante et innovante.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.