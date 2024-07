Vous aimez Marvel ? « Eyes of Wakanda » va vous époustoufler

Marvel Studios est sur le point de révolutionner son univers animé avec « Eyes of Wakanda ». Cette série promet de tisser des liens étroits avec les intrigues de l'univers cinématographique Marvel (MCU).

Cette intégration marque une première pour les productions animées de Marvel, traditionnellement considérées comme des divertissements parallèles plutôt que comme des extensions directes du MCU.

Le récent épisode du podcast officiel de Marvel a été l'occasion pour Brad Winderbaum, responsable des programmes de streaming, télévision et animation chez Marvel Studios, de révéler l'importance cruciale de « Eyes of Wakanda ».

« Plus que toute autre série animée, Eyes of Wakanda s'intègre directement dans le MCU, » a-t-il expliqué. La série explorera l'histoire de Wakanda. En traversant différentes époques, elle enrichira l'univers global.

La vision de Coogler et Harris

Sous la production de Ryan Coogler, réalisateur des films « Black Panther » et la direction de Todd Harris, ancien artiste de storyboard chez Marvel, la série promet d'apporter une perspective nouvelle et profonde.

Les épisodes suivront des guerriers wakandais dans leur quête mondiale pour récupérer des artefacts de vibranium. Cette quête permettra d'ajouter des détails historiques et contextuels à l'univers cinématographique Marvel (MCU).

Autres projets animés, X-Men '97 et plus

Winderbaum a également partagé des mises à jour sur d'autres projets animés, notamment la saison deux de « X-Men '97 ». Il promet une continuité dans l'intensité émotionnelle qui caractérisait la première saison. Pour « What If…? », la troisième saison conclura une trilogie. Cette saison offrira une fin à la fois émouvante et satisfaisante pour le personnage du Watcher.

En plus de l'animation, Marvel continue d'innover dans ses séries live-action. « Agatha All Along » est décrit comme un thriller haletant au ton parfait pour Halloween. En revanche, « Daredevil: Born Again » s'annonce comme une réinvention moderne et politisée des personnages de Matt Murdock et Wilson Fisk.

Un avenir prometteur

Cette nouvelle orientation de Marvel, qui intègre ses séries animées au cœur de son univers cinématographique, ne manquera pas de captiver tant les fans de longue date que les nouveaux venus. Avec « Eyes of Wakanda » en tête de pont, l'animation chez Marvel promet d'être non seulement divertissante, mais aussi essentielle à la compréhension globale du MCU.

Avec ces développements ambitieux, Marvel Studios redéfinit les attentes autour de l'animation et étend son influence dans le paysage médiatique contemporain. Quelle série Marvel attendez-vous avec le plus d'impatience ?

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.