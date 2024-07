My Hero Academia : qui est ce nouveau méchant dans la bande-annonce du film ?

Un nouveau méchant fait son apparition dans la bande-annonce de My Hero Academia : You're Next. Découvrez de qui s'agit-il et comment il pourra changer la dynamique de la série dans ce qui suit !

Fans de manga et Otaku dans l'âme, vous allez certainement jubiler à la sortie du prochain anime de My Hero Academia après l'avoir lu sur Manga Plus ! En effet, la nouvelle bande-annonce nous a présenté de nouveaux personnages, aussi passionnants les uns que les autres. Alors que la série touche à sa fin, les fans sont plus enthousiastes que jamais à l'idée de découvrir ce nouvel épisode. Mais qui est donc ce nouveau méchant qui attire toute l'attention ? Voici ce que nous savons sur le sujet !

Le nouveau méchant qui fera sensation dans My Hero Academia

Dans un post sur X, My Hero Academia a récemment publié une nouvelle bande-annonce pour My Hero Academia : You're Next. L'anime devrait sortir au Japon le 9 août et dans les salles nord-américaines le 11 octobre 2024. Il faut noter que pour la France, la sortie se fera dans la foulée comme pour les films précédents.

La bande-annonce commence par un clip inquiétant de Dark Might observant le combat d'All Might contre All For One à Kamino. La scène se déroule dans une pièce tapissée de photos d'All Might. Ce début sombre et intense plante le décor pour ce qui semble être un affrontement épique.

Dark Might : le nouveau méchant qui va apporter un nouveau souffle au film

Dans cette bande-annonce, le personnage qui a capté l'attention de tous est Dark Might. Ce nouvel antagoniste semble être une menace sérieuse pour les héros de la Classe 1-A. La bande-annonce laisse entrevoir sa fascination malsaine pour All Might, avec une pièce entière dédiée à des photos et des coupures de presse sur le légendaire héros. Ce détail suggère que Dark Might a peut-être un passé trouble ou une vendetta personnelle contre All Might et ses successeurs.

En plus de Dark Might, d'autres noms de nouveaux personnages, probablement des antagonistes mineurs du film, ont également été annoncé. Parmi eux se trouvent Deborah, Jill & Ugo, Bruno, Paulo, Simon, et Kamil. Ces nouveaux personnages seront certainement des obstacles que la Classe 1-A devra surmonter. Il faut croire que cela va ajouter des couches de complexité à l'intrigue du film, rendant chaque confrontation épique au style Demon Slayer !

"My Hero Academia: You're Next" WHO'S NEXT Trailer



In Japanese theaters on August 2, 2024. pic.twitter.com/KGRxTOqCXz — Anime News And Facts (@AniNewsAndFacts) July 23, 2024

Les fans de My Hero Academia sont déjà en ébullition à l'idée de découvrir ces nouveaux personnages et de voir comment ils s'intégreront dans l'univers existant. La perspective de voir Bakugo et Deku affronter Dark Might est particulièrement excitante. En effet, nous pouvons avoir la certitude que cela va promettre des scènes de combat spectaculaires et émouvantes.

My Hero Academia : You're Next promet d'être un film mémorable avec l'introduction de Dark Might et des autres super-vilains. La bande-annonce a réussi à titiller la curiosité des fans et à augmenter l'anticipation pour la sortie du film. Avec de nouveaux personnages au potentiel énorme et une intrigue prometteuse, ce nouvel épisode pourrait bien être l'un des plus marquants de la franchise.

En attendant la prochaine sortie de My Hero Academia : You're Next, vous pouvez découvrir les premiers films en streaming. Pour vous aider, voici notre liste des meilleurs sites de streaming pour anime sur lesquels vous pouvez visionner la saga dans toute son intégralité.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.