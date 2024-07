Deadpool & Wolverine : y aura-t-il des scènes post-gen ? La réponse ici

Vous vous demandez sûrement s'il y aura des scènes post-gen dans Deadpool & Wolverine ? Voici ce que vous devez savoir sur cette sortie Marvel tant attendue et qui ferait exploser les box-offices selon les experts !

Alors que Deadpool & Wolverine vient de sortir en salle, la question que les fans de Marvel se posent c'est : « est-ce qu'il y aura des scènes post-gen » ? Ce sujet suscite énormément d'intérêt, d'autant plus que ce film marque l'entrée officielle de Deadpool dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Une scène bonus à la fin nous permettra effectivement d'avoir une idée sur la prochaine suite de ce premier film classé R du MCU. Du coup, pour répondre à cette question, voici ce que nous pouvons vous dire. Promis, il n'y aura pas de spoilers dans l'article !

Tous les films et séries Marvel sont sur Disney Plus À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Disney Plus en France reste limité par rapport à l'étranger. Voici comment contourner ces restrictions géographiques : Installez un VPN comme NordVPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Disney Plus du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Deadpool & Wolverine : un film qui ne déroge pas à la tradition Marvel avec des scènes post-gen ?

Depuis que Marvel Studios a instauré la tradition des scènes post-gen, notamment avec Iron Man en 2008, chaque film du MCU a inclus des scènes supplémentaires après le générique. Cela permet entre autres d'offrir des teasers pour les futurs films ou des moments comiques pour les fans. Bien que Deadpool & Wolverine soit le premier film du MCU à être classé R, il ne dérogera pas à cette règle, devenue aujourd'hui une tradition !

Toutefois, les détails exacts n'ont pas encore fuités. Par contre, les fans peuvent s'attendre à quelque chose d'aussi délirant et inattendu que les précédentes aventures de Deadpool. Contrairement aux films précédents, il n'y aura qu'une seule scène post-générique, mais elle promet d'être mémorable.

Deadpool & Wolverine, des hommages et un clin d'œil

Deadpool et Deadpool 2 ont enregistré des scènes bonus pendant et après le générique, qui sont devenues emblématiques. Dans le premier film, Deadpool sortait en peignoir et disait aux spectateurs de rentrer chez eux, à la manière de Ferris Bueller.

Dans la suite, un montage montrait Deadpool voyageant à travers le temps pour « réparer » certaines erreurs, y compris la mort de Vanessa. La scène incluait même une blague sur Green Lantern où Deadpool tirait sur Ryan Reynolds avant qu'il ne puisse lire le script.

Pour Deadpool & Wolverine, nous pouvons avoir la certitude que la scène post-gen sera grandiose. Outre la scène bonus, il faut croire que les réalisateurs ont effectués un montage pendant le tournage. En effet, il devrait contenir des moments amusants et des clins d'œil aux fans, ce qui signifie qu'il ne faut pas quitter la salle trop tôt après la fin du film !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.