Gardiens de la Galaxie Vol 3 : que signifient les scènes post gen ?

Les Gardiens de la Galaxie ont fait leur grand retour sur grand écran avec le troisième film, »Vol. 3″. C’est le deuxième volet de la Phase 5 de l’Univers Cinématographique Marvel. Bien que ce soit la fin de l’histoire de James Gunn avec les Gardiens, le réalisateur a tenu à inclure deux scènes post-génériques pour donner un aperçu de l’avenir de l’équipe.

La nouvelle équipe de Gardiens vu dans le post gen

La première scène post-générique montre Rocket, Groot (qui est maintenant beaucoup plus grand), Adam Warlock, Cosmo, Kraglin et Phyla. Ils sont tous vêtus de leurs tenues de Gardiens. Ils discutent de leur musique préférée avant de partir combattre des créatures maléfiques pour protéger une ville. Cette nouvelle équipe de Gardiens est prête à protéger la galaxie. Il est possible qu’elle apparaisse dans d’autres films du MCU. Warlock et Phyla en particulier sont des personnages clés dans les bandes dessinées. Ils offrent donc un potentiel de développement pour de futurs films.

La chanson « Come and Get Your Love »

La chanson que Rocket choisit pour ce combat est « Come and Get Your Love » de Redbone. C’est la même chanson que Peter Quill écoutait au début du premier film des Gardiens. La scène est un clin d’œil au passé de l’équipe et à ses racines.

Peter Quill de retour sur Terre dans le post gen de Gardiens de la Galaxie 3

La deuxième scène post gen des Gardiens de la Galaxie 3 montre Peter Quill de retour sur Terre. Il retrouve son grand-père. La conversation de l’équipe avec les voisins est interrompue par une référence à l’enlèvement extraterrestre de Kevin Bacon dans le « Holiday Special ». La scène se termine par un message clair « The Legendary Star-Lord Will Return ». Cela confirme que Chris Pratt reprendra le rôle de Peter Quill dans des films à venir.

L’avenir de Star-Lord

Cependant, le destin de Star-Lord reste inconnu. Restera-t-il un Gardien, deviendra-t-il à nouveau un Ravageur, ou rejoindra-t-il les Avengers sur Terre? Seul l’avenir le dira. Bien que James Gunn soit parti, Star-Lord est toujours présent dans le MCU. En fin de compte, les deux scènes post-génériques des Guardiens de la Galaxie Vol. 3 donnent un aperçu excitant de l’avenir des Gardiens et de leur place dans le MCU.