Gardien de la Galaxie : les films à regarder avant le Vol. 3 !

Pour comprendre l’histoire du Vol. 3 des Gardiens de la Galaxie, les films Marvel à regarder qui suivent sont vraiment impératifs ! Avant d’aller au cinéma le 3 mai, prenez donc le temps de les visionner.

D’ici peu, James Gunn va nous exposer la dernière version de cette fabuleuse épopée avec des montagnes russes émotionnelles. Eh oui, le Vol.3 signe la fin du voyage. On pourra y découvrir de nombreuses scènes inédites qui nous feront voyager et voir l’évolution de cette fabuleuse saga.

Mais avant de découvrir cette nouvelle œuvre et dans le but de comprendre tout ce qui s’y passe, il vous faut absolument regarder ces quelques films avant les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 1

Le premier volet de la saga des Gardiens de la Galaxie est le premier film à regarder avant de vous lancer à l’assaut du reste. On y distingue des éléments sur l’origine tragique de Rocket, qui sera dévoilée dans le Vol. 3.

Par ailleurs, on y voit également le début de l’histoire d’amour entre Peter et Gamora. C’est grâce à cette partie que vous pourrez comprendre l’état émotionnel de Peter au début du Vol.3.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2

Le second volet des Gardiens de la Galaxie est le second film à regarder juste après. Il regorge d’éléments qui feront sans doute partie intégrante de l’histoire du Vol. 3. Par exemple, il introduit les Souverains, et l’arrivée d’Adam Warlock, dans une scène postgénérique.

De plus, il permet également de comprendre un peu mieux la relation qu’il y a entre Gamora et Nebula. Cette partie est importante puisqu’elle sera également mise en avant dans le Vol. 3.

En outre, il est impensable de regarder le Vol. 3 des Gardiens de la Galaxie sans avoir regardé ces deux films.

Avengers : Infinity War

Outre les sagas des Gardiens de la Galaxie, le film à regarder en troisième position, c’est Avengers : Infinity War. En effet, l’équipe y joue un rôle important dans le but d’arrêter Thanos, mais c’est également dans celui-ci que Gamora meurt.

Cette évolution dans l’histoire joue un rôle très important dans la suite du déroulement des Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Avengers : Endgame

Le dernier film à regarder avant les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, c’est Avengers : Endgame. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’on y retrouve des éléments majeurs dans le scénario du film qui va sortir prochainement en salle.

Effectivement, on y voit une nouvelle Gamora, venu du passé avec Thanos et son armée. De plus, Nebula y tue son double et joue un rôle majeur dans l’arrêt des plans de Thanos. À la toute fin, on voit Thor repartir avec les Gardiens pour vivre de nouvelles aventures.

Pour comprendre le dernier volet des Gardiens de la Galaxie, ces films sont à regarder absolument ! Ils relatent de l’histoire des Gardiens et si vous ne les visionnez pas, vous risquez de ne pas suivre les changements dans la dernière saga de ces héros mythiques.

