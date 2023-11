Tout ce qu’il faut savoir sur « The Marvels » avant de le voir

L’univers cinématographique Marvel (MCU) ne cesse de s’étendre avec l’arrivée du film The Marvels. Cette nouvelle aventure est la suite directe du film à succès Captain Marvel, sorti en 2019. Dans cette continuité, nous retrouvons la super-héroïne Carol Danvers alias Captain Marvel, interprétée par Brie Larson.

Les personnages clés de « The Marvels »

Au-delà de Captain Marvel, ce nouveau film accueille d’autres personnages phares de l’univers Marvel, notamment Ms. Marvel et Monica Rambeau / Photon. Les pouvoirs respectifs de ces trois héroïnes seront étroitement liés au cours de l’intrigue. C’est une opportunité pour les fans de découvrir de nouvelles alliances et de voir comment ces personnages évolueront ensemble.

Ms. Marvel, un personnage emblématique

Parmi les protagonistes de The Marvels, Ms. Marvel est sans doute l’une des plus emblématiques. Ce personnage, créé dans les années 1970, possède des capacités surhumaines qui lui permettent de voler, de se métamorphoser, et de générer des champs d’énergie. Incarnée par Iman Vellani, elle fera ses débuts dans sa propre série TV Marvel, Ms. Marvel, avant de rejoindre l’équipe dans le film ‘The Marvels’.

Monica Rambeau / Photon, une alliée de choix

Dans WandaVision, série diffusée sur Disney+, les fans ont pu assister à la naissance d’une nouvelle super-héroïne : Monica Rambeau, alias Photon. Interprétée par Teyonah Parris, ses pouvoirs lui permettent de manipuler l’énergie et de se déplacer à la vitesse de la lumière. Dans ‘The Marvels’, elle s’alliera à Captain Marvel et Ms. Marvel pour combattre les forces du mal.

L’intrigue et l’enjeu principal du film

L’intrigue précise de The Marvels n’ait pas encore été dévoilée. Mais il est certain que l’enjeu principal du film reposera sur la collaboration entre ces trois femmes aux pouvoirs impressionnants. Leur rencontre sera probablement marquée par des tensions initiales, mais elles devront apprendre à travailler ensemble pour surmonter les obstacles qui menacent leur monde.

En tout cas, on connait le méchant principal : Dar-Benn (on vous en dit plus ici)

Les liens avec le reste de l’univers Marvel

Le film The Marvels s’inscrit dans la continuité de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Il fait suite non seulement au film Captain Marvel, mais aussi aux séries Disney Plus WandaVision et Ms. Marvel. Ainsi, les spectateurs pourront apprécier les liens entre ces différentes productions et comprendre comment elles s’insèrent dans l’histoire globale du MCU.

‘The Marvels’ s’annonce comme un événement majeur du MCU. Dans les salles obscures à partir du 8 novembre 2023.