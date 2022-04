Qui est Ms Marvel ? Un petit guide sur la prochaine héroïne du MCU

Connaissez-vous Ms Marvel ? Ce personnage est très prometteur, mais il reste cependant mal connu par le public. Voici ce dont vous avez besoin de savoir sur Kamala.

Le 8 juin prochain, Ms Marvel débarquera sur Disney + en tant que nouvelle série originale des Marvel Studios (voir notre guide du MCU à la TV). C’est aussi la première fois qu’un personnage créé durant la décennie 2010 a réussi à être la vedette de sa propre série Marvel.

Si elle a ses fans, cette création phare reste cependant peu connue du grand public, et nous allons remédier très rapidement à ce souci.

Ms Marvel, un titre à l’héritage riche

Carol Danvers, l’actuelle Captain Marvel, était la première Ms Marvel en 1977. La nouvelle Ms Marvel est Kamala Khan, une héroïne adolescente créée en 2013. Les éditeurs Sana Amanat et Stephen Wacker, le scénariste G. Willow Wilson et les dessinateurs Adrian Alphona et Jamie McKelvie sont derrière la dernière création. Kamala a pris le nom de Ms Marvel parce qu’elle l’idolâtrait.

Kamala est jusqu’à présent le deuxième personnage musulman à avoir sa propre série de comics Marvel. Sa foi fait partie intégrante de son personnage. Cette Américaine d’origine pakistanaise est née et a grandi aux États-Unis. C’est ce qui fait qu’elle ne se couvre pas tout le temps de foulard hijab. Ce personnage était envisagé comme un substitut du public, elle était une fan des héros de Marvel avant de découvrir qu’elle a aussi des pouvoirs. Les premières bandes annonces de la série montrent la conservation de ce trait de caractère dans le MCU.

Qu’est-ce qui rend Kamala plus accessible au public ?

La majorité des problèmes de cette jeune héroïne sont très terre à terre. Elle est en proie à des conflits familiaux, de foi et sociaux. Kamala, l’actuelle Ms Marvel est le Peter Parker des temps modernes. Pas étonnant donc qu’elle ait été bien reçue par les lecteurs de comics. Marvel s’attend à un pareil engouement de la part de ses fans lors de la sortie en salles de The Marvels.

Dans les comics, les pouvoirs de Kamala viennent de son héritage inhumain et lui permettent de s’étirer et de grandir. Marvel hésite cependant à faire référence aux héros galactiques depuis l’échec de la tristement célèbre Inhumans en 2017. Dans la série télévisée, l’origine et la nature des pouvoirs de Kamala sont décrites comme des constructions énergétiques cosmiques.

Iman Vellani jouera le rôle de Kamala, l’actuelle Ms Marvel à l’écran qui sera diffusé sur Disney+ ce 8 juin. En attendant, n’hésitez pas à découvrir notre sélection des nouveautés du mois à voir sur la plateforme.