Flash vs Quicksilver : qui est le plus rapide ?

Flash et Quicksilver sont les super-héros associés à la vitesse, grâce à leurs vitesses inimaginables et leurs physiologies adaptées. La question de savoir qui est le plus rapide et le plus puissant reste en suspens. Dans l’univers DC, plusieurs personnages ont porté le manteau de Flash, tandis que Marvel ne compte qu’un seul Quicksilver. Comparons Pietro Maximoff, alias Quicksilver, à Wally West, le sprinter le plus rapide.

Flash : La vitesse inimaginable

Flash dépasse de manière inimaginable la vitesse de Quicksilver grâce à sa vitesse pratiquement infinie. Cette vitesse lui confère de nombreux pouvoirs et aptitudes supplémentaires pour générer des forces puissantes.

En revanche, Quicksilver possède une physiologie adaptée à la vitesse grâce à son gène mutant. Cependant, il ne dispose pas de la connexion à la Force de la Vitesse présente uniquement dans l’univers DC. Cette force permet aux sprinters de DC d’atteindre des vitesses ahurissantes, surpassant Quicksilver dans une course et dans un combat.

Flash vs Quicksilver : L’origine des pouvoirs

Pietro, alias Quicksilver, est un mutant doté d’une « physiologie de la vitesse ». Son corps est adapté à la course à grande vitesse. En revanche, Wally West est le canal de la Force de la Vitesse, clé de sa vitesse infinie.

De plus, cela lui confère une supériorité évidente par rapport à Quicksilver. Cette force représente l’énergie cinétique dans l’Univers et permet aux sprinters de DC d’atteindre des vitesses abasourdissantes.

L’absence de l’équivalent dans l’univers Marvel

Marvel ne dispose pas de l’équivalent de la Force de la Vitesse. Par conséquent, Quicksilver ne peut jamais rivaliser avec Flash en termes de vitesse. De plus, Quicksilver n’est même pas le personnage le plus rapide de l’univers Marvel. En effet, d’autres super-héros et méchants peuvent atteindre des vitesses inimaginables. Parmi eux se trouvent Thor, Sentry et Silver Surfer.

Les limites de Quicksilver et l’incompréhensible vitesse de Flash

Au départ, Quicksilver pouvait courir à des vitesses allant jusqu’à 175 miles par heure pendant quatre heures. Après l’amélioration de ses pouvoirs par l’Isotope E, il peut atteindre des vitesses supersoniques allant de Mach 4 à Mach 5.

Toutefois, un « exploit » non canon où Pietro se déplaçait plus rapidement que la lumière a été réfuté en raison d’une erreur de l’éditeur. En revanche, Wally West, l’homme le plus rapide vivant dans l’univers DC, dépasse toutes attentes.

Il est plus rapide que la pensée elle-même et même plus rapide que la Force de la Vitesse. Flash peut dépasser la téléportation instantanée et même l’expansion de l’Univers. Il a couru jusqu’à la fin des temps pour surpasser Black Flash. Sa vitesse est incompréhensible et indescriptible, dépassant tout ce que nous connaissons.

Conclusion : Flash est incontestablement plus rapide

En conclusion, il est évident que Quicksilver est bien plus lent que Flash. De plus, il est important de noter que Quicksilver est souvent surpassé par d’autres personnages. Parmi eux se trouvent Thor, Sentry, Silver Surfer et même des entités cosmiques de l’univers Marvel.

Voir aussi :