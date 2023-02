Swamp Thing : 5 choses à savoir sur le monstre de DC Comics !

Le monstre Swamp Thing sera l’une des têtes d’affiche de la nouvelle franchise DC Universe. Voici cinq choses à savoir sur ce personnage de DC Comics encore méconnu du grand public.

James Gunn et Peter Safran ont annoncé leur plan pour l’univers cinématographique et télévisuel qui succédera au DC Extended Universe. La nouvelle franchise s’ouvrira avec un premier chapitre intitulé Gods and Monsters. Cinq films et cinq nouvelles adaptations télévisées sont prévus avec une première sortie prévue pour 2025. Swamp Thing est l’un des films de ce premier chapitre.

Le nom ne dit probablement rien au grand public, mais les connaisseurs de DC Comics y sont assez familiers. Le personnage voit le jour dans les années 70 sur une inspiration de Len Wein et le coup de crayon de Berni Wrightson. Mais c’est surtout l’emblématique Alan Moore qui va populariser la Créature des marais – son nom dans la version française – dans les années 80.

Swamp Thing sera donc l’une des stars du premier chapitre du DCU. James Mongold est fortement pressenti pour réaliser le film. En attendant, découvrez cinq choses qui permettront de vous familiariser avec ce super-héros atypique.

De la même génération que Blade et Morbius

La période de création de la Créature des marais est importante. La Comics Code Authority ou CCA – l’organisation qui régule les bandes dessinées aux États-Unis – assouplissait ses règles. Les auteurs jouissaient d’une plus grande liberté artistique. Le thème horrifique et surnaturel s’est alors emparé du genre super-héroïque. DC Comics avec son monstre des marais. Chez la concurrence, notamment Marvel, il y a eu Blade et Morbius.

John Constantine comme mentor

Swamp Thing prend conscience de sa vraie nature grâce à John Constantine.

Le très populaire spécialiste de la magie noire et de l’occulte de DC est un personnage incontournable du lore de Swamp Thing. La créature s’est toujours vue comme un monstre banal. Sa rencontre avec Constantine la bouleverse complètement. Celui-ci lui fait découvrir sa véritable nature et tout ce dont elle est capable. Cette aide opportune permet au monstre des marais d’être en paix avec lui-même.

Un pilier de la Justice League Dark

Swamp Thing en compagnie de Detective Chimp et Zatanna de la Justice League Dark

La Justice League Dark est la variante de la Justice League plus orientée sur le thème horrifique et surnaturel. En raison de son lien avec Constantine, Swamp Thing intervient à plusieurs reprises au sein de la Justice League Dark. Il devient même un membre récurrent de l’équipe au fil des parutions. Notez que le monstre des marais joue un rôle primordial dans la lutte contre l’incarnation du mal, Blight.

Quand Swamp Thing rencontre Batman

Batman menace Swamp Thing de ne plus revenir à Gotham.

Dans le 53e album de Swamp Thing écrit par Alan Moore, le monstre se rend à Gotham, la ville de Batman. Il vient au secours de sa femme qui est arrêtée par la police. Swamp Thing transforme la ville en une véritable jungle, ce qui le conduit à affronter le Chevalier noir. Ce dernier ne pourra rien contre les aptitudes surnaturelles de son adversaire.

Plus que de la végétation avec une force surhumaine

Le Vert est une force élémentaire qui donne des pouvoirs métaphysiques au Swamp Thing.

Swamp Thing était à ses débuts la mutation du professeur Alec Holland à la suite d’un accident. Il ne possédait alors que la force surhumaine, la résistance physique et une capacité de régénération exceptionnelle. Le personnage prend ensuite une dimension plus mystique. Le concept du Vert – conscience collective des végétaux – est introduit. La créature peut alors se téléporter, découvrir d’autres et explorer de nouvelles réalités métaphysiques.