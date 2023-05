The Flash : les différences entre le film et la série de l’Arrowverse

Si l’on compare The Flash Film avec la série TV, on constate tout de suite de très grandes différences entre les deux versions.

L’univers dans lequel les deux versions de la franchise se déroulent est la première différence majeure entre The Flash du grand écran et celui du petit. Le film The Flash entre cependant dans le DC Universe (DCU), tandis que la série fait partie de celui de Arrowverse. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons espérer une fusion entre les deux univers dans le film The Flash. Il n’y aura donc ni Stephen Amell dans le rôle d’Oliver Queen, ni Candice Patton dans le rôle d’Iris West Allen.

Justice League oui, mais team Flash non !

En premier lieu, dans la série The Flash, la Justice League n’existe pas. Il n’y a que Barry Allen, Cisco, Iris, Caitlin, le Dr West et le lieutenant Joe West. Dans le film The Flash, on voit l’apparition d’autres super-héros. Notamment Supergirl, interprétée par Sasha Calle et même Michael Keaton dans le rôle de Batman.

Pas de Reverse Flash dans le film

En second lieu, le principal adversaire de Barry Allen dans la série TV est le Reverse Flash, incarné sous la peau du Dr Harrison Wells. Ce qui présente une différence majeure entre la série et le film The Flash parce que ce dernier se concentre davantage sur le multivers au lieu d’être focus sur le voyage dans le temps. Donc si vous vous attendez à voir apparaître le Négatif de Flash dans le film, attention spoiler, vous êtes loin du compte.

Où est passée la famille West ?

Dans la série TV, Barry Allen a été adopté par la famille West après la mort de sa mère, Nora Allen. Or, dans le film The Flash, Barry semble agir en solo, avant que Bruce Wayne, alias The Batman, l’engage pour sauver le monde dans le film Justice League, rebooté par Zack Snyder en 2021.

Pas de Green Arrow, mais une présence significative de Batman

Si vous avez suivi la série The Flash depuis sa sortie en 2014, on peut constater la présence d’Oliver Queen (The Green Arrow) en tant que mentor à Barry Allen (The Flash). Dans l’univers DC, il n’y a pas d’Arrow, ni de team Flash. Les producteurs ont remplacé cette équipe par la présence de Michael Keaton en tant que Batman. Il s’agit d’une décision qui va apporter plus de punch au film The Flash, mais aussi une différence significative entre l’Arrowverse et la version de DCU.

Deux Flash dans un même multivers

Malgré toutes les différences entre le film The Flash et la série de l’Arrowverse, les deux univers vont coexister au sein d’un même multivers. Les deux versions de The Flash, celui du film et celui de la série se sont même rencontrées dans un épisode du Crossover « Crisis on Infinite Earths ».

En conclusion, si les producteurs du film The Flash ont décidé de créer un univers parallèle à celui de la série, c’est justement dans le but d’offrir des perspectives au nouveau personnage qui, cette fois-ci sera interprété par Ezra Miller et non par Grant Gustin.