The Marvels : On connaît enfin le méchant du film

The Marvels et son grand méchant se dévoilent dans une première bande-annonce. Son style renvoie à un ancien personnage du Marvel Cinematic Universe.

The Marvels sera le troisième film Marvel à sortir cette année et le 33e dans la franchise. Cette suite de Captain Marvel débarquera normalement dans les salles obscures en novembre prochain. La bande-annonce dévoile une partie de ce que devrait être l’intrigue. Mais les premières images de The Marvels montrent surtout un aperçu de son méchant.

Avant de lire notre article, revoyez la bande annonce du film :

La version féminine de Ronan l’Accusateur

La Générale Dar-Benn utilise le même type de marteau que Ronan l’Accusateur.

Les héros – ou plutôt les héroïnes – de la Terre vont une nouvelle fois se frotter à l’empire Kree dans The Marvels. Les courtes séquences d’action de la bande-annonce montrent une guerrière Kree, à la carrure imposante, brandir un long marteau. Le personnage a particulièrement attiré l’attention des fans. Celui-ci rappelle Ronan l’Accusateur. Rappelons que ce dernier est apparu pour la première fois dans Les Gardiens de la Galaxie de 2014. Celui-ci est ensuite réapparu dans le film Captain Marvel sorti en 2019.

Dans The Marvels, le méchant se nommera ainsi Dar-Benn. Le nom ne dit sans doute rien au public néophyte, mais les passionnés de comic book connaissent bien le personnage. Il s’agit d’un éminent général de l’armée Kree. À noter que le haut gradé est un homme dans les bandes dessinées. Celui-ci devient donc une femme dans le prochain film événement du MCU. L’actrice britannique Zawe Ashton incarne la nouvelle accusatrice.

Trois héroïnes dans The Marvels pour affronter le méchant

Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau vont devoir faire équipe dans The Marvels.

The Marvels étant une suite de Captain Marvel, Carol Danvers/Captain Marvel sera évidemment de la partie. L’actrice américaine Brie Larson revient avec un nouveau look pour camper le personnage le plus puissant du MCU. Le film attendu en novembre prochain se trouve aussi dans la continuité de la série Disney Plus Miss Marvel. L’enthousiaste Iman Vellani incarne dans le film Kamala Khan/Miss Marvel.

Après la mini-série WandaVision, la talentueuse Teyonah Parris rejoue la brillante scientifique Monica Rambeau. Le personnage vient compléter le trio d’héroïnes dans The Marvels pour affronter le méchant général Dar-Benn.

Le pitch de The Marvels

L’Intelligence Suprême contrôlait Carol Danvers dans Captain Marvel (2019).

L’histoire de The Marvels commence à la fin de la première saison de Miss Marvel (l’une des meilleures séries Marvel, à découvrir si vous ne l’avez pas vu). Après le générique de fin du finale, une scène montre Kamala et Monica échanger de places quand la première utilise ses pouvoirs. Le problème semble visiblement persister dans la suite de Captain Marvel. À noter que cette fois-ci, l’échange implique Carol. Le trio devrait ainsi passer une bonne partie du film à trouver une solution à leur problème. Elles devront aussi gérer la nouvelle menace de l’empire Kree.

Dans la bande-annonce de The Marvels, le méchant affronte Carol dans ce qui semble être le même environnement de l’Intelligence Suprême dans le film Captain Marvel. Dar-Benn aura certainement à cœur de terrasser la surhumaine la plus puissante. Cela afin de venger les affronts commis à l’empire Kree dans les précédents films du MCU.