Focus sur les meilleurs films et séries TV avec Cillian Murphy

Né en 1976, l'acteur irlandais Cillian Murphy a su captiver le public avec des rôles marquants dans des films et séries télévisées. Son long parcours est jalonné de nombreux succès qui témoignent de son talent indéniable. Voici ma sélection des meilleures performances de l'acteur sur les écrans.

Top 6 des films avec Cillian Murphy à voir absolument

6. « 28 jours plus tard »

Réalisé par Danny Boyle en 2002, « 28 jours plus tard » est un film d'horreur britannique qui revisite le mythe des zombies. Son histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique où l'Angleterre est anéantie par un virus transformant sa population en morts-vivants. Cillian Murphy incarne Jim, un coursier londonien qui se réveille seul dans un hôpital après avoir passé un mois dans le coma. Il découvre rapidement que la ville est déserte et les victimes d'un virus expérimental rôdent…

Dans la lignée des films d'horreur classiques, se distingue par sa réalisation nerveuse et ainsi que par son propos politique. Dix-sept ans avant la crise de la covid-19, Danny Boyle intrigue sur la nature humaine qui doit faire face à la fin du monde. Le succès du film révèle au grand public la polyvalence de sa tête d'affiche.

5. « The Wind That Shakes the Barley » (Le vent se lève)

« The Wind That Shakes the Barley » raconte l'histoire de deux frères luttant pour l'indépendance de l'Irlande. Cillian Murphy interprète ici avec finesse le rôle central de Damien O'Donovan. Dans les années 20, ce jeune médecin passionné s'engage corps et âme dans la lutte politique contre l'occupant britannique. Ce personnage haut en couleur marque les esprits avec les ambivalences et les contradictions de sa situation politique et personnelle.

Réputé pour ses films sociaux, critiques et engagés, le réalisateur Ken Loach signe avec « Le vent se lève« . C'est un film poignant sur la complexité des convictions politiques. Le réalisateur de « Land and Freedom » raconte les affres d'une guerre fratricide dont émergent des performances bouleversantes.

C'est facile de savoir contre quoi on est, mais beaucoup plus difficile de savoir en quoi on croît. Damien O'Donovan dans « Le vent se lève »

4. « Breakfast on Pluto »

Dans cette comédie dramatique réalisée par Neil Jordan, et sortie en 2005, Murphy joue le rôle de Patrick « Kitten » Braden. Ce jeune homme androgyne épris de liberté brave le regard des autres pour vivre pleinement sa différence. Adopté, il part à la recherche de sa mère biologique. Ce film permet à Cillian Murphy de briller grâce à un personnage complexe et attachant qui définit son style unique de jeu. Sa prestation tout en nuance lui a valu une nomination aux Golden Globe Awards dans la catégorie Meilleur acteur.

En 128 minutes, « Breakfast on Pluto » aborde avec audace et légèreté les thèmes de l'identité de genre. Ce film met aussi en lumière une quête d'amour sur fond de troubles politiques en Irlande des années 1960-1970.

3. « Inception »

Figurant parmi les meilleurs films de Christopher Nolan, « Inception » est un film de science-fiction qui aborde les mondes oniriques partagés. Cillian Murphy y incarne Robert Fischer, héritier d'un empire économique. Il est victime de Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) qui cherche à réaliser l'inception, soit implanter une idée dans son esprit à travers ses rêves.

Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt et Tom Hardy partagent également l'affiche de ce long-métrage. En plus de réunir une belle brochette de stars, « Inception » brille aussi par son intrigue ingénieuse et ses effets visuels époustouflants.

2. « Batman Begins »

Le commencement de la trilogie Batman dirigée par Christopher Nolan n'aurait pas été historique sans l'apparition du charismatique Cillian Murphy. L'acteur incarne les traits du glaçant Dr. Jonathan Crane, alias Scarecrow. Également appelé l'Épouvantail, ce psychologue aux méthodes peu orthodoxes devient maître en matière d'angoisse toxique.

Au sommet de son art, l'acteur irlandais donne corps à ce méchant emblématique de l'univers DC Comics. Malgré la noirceur de son personnage, il suscite une réelle empathie, gage du talent de l'artiste irlandais. Bénéficiant d'une atmosphère sombre et réaliste, « Batman Begins » jouit d'un casting 5 étoiles. Sa distribution compte Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Gary Oldman et Katie Holmes.

🏆 « Oppenheimer », son plus grand rôle au cinéma

Le film s'appuie sur la biographie « American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer » écrite par Kai Bird et Martin J. Sherwin et couronnée d'un prix Pulitzer. L'adaptation cinématographique signée Christopher Nolan permettra d'aborder à la fois les aspects scientifiques et humains de la figure complexe d'Oppenheimer, tout en mettant en relief les responsabilités morales liées au développement de la bombe atomique.

En plus de Cillian Murphy, qui tiendra donc le rôle principal d'Oppenheimer, le film rassemble un casting prestigieux comprenant notamment Emily Blunt, Matt Damon et Robert Downey Jr. Chacun apportera son expérience et son charisme pour donner vie à cette histoire inspirée de faits réels.

Top 5 des séries TV avec Cillian Murphy à visionner

5. « Anthropoid » (2016)

C'est une minisérie historique racontant l'histoire de Jozef Gabčík, un résistant tchécoslovaque, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le synopsis retrace l'opération Anthropoid, une mission menée par un groupe de parachutistes pour assassiner le haut dignitaire nazi Reinhard Heydrich. Initialement mise en scène pour le cinéma, la version télévisée exploite en profondeur les événements et des personnages impliqués.

Dans « Anthropoid », Cillian Murphy incarne un personnage qui se bat pour la liberté de son pays. Sa prestation souligne toute la souffrance et la détermination des résistants face à l'oppresseur nazi. Une nouvelle fois, l'acteur irlandais démontre qu'il est capable de s'approprier des rôles très différents les uns des autres tout en conservant une justesse et une émotion palpables.

4. « Lispadian Folly » (2019)

Même si « Lispadian Folly » reste peu connue, elle permet néanmoins d'apprécier une autre facette du talent de Cillian Murphy. Dans cette série irlandaise, il interprète Jake, un jeune homme en quête d'aventure et de liberté qui se lie d'amitié avec Will, un vieux fermier solitaire. Ensemble, ils vivront des moments inoubliables et partageront leurs rêves, illusions et désillusions sur la vie et l'amour.

Un duo touchant. L'alchimie entre Cillian Murphy et son partenaire de jeu Pat Laffan (qui incarne Will) est l'un des atouts majeurs de Lispadian Folly. Le binôme forme un tandem attachant, offrant des scènes pleines d'émotion et de tendresse. Le jeu sobre et délicat de Murphy dans ce rôle rappelle sa grande sensibilité artistique.

3. « Misterman »

Avec « Misterman », réalisé par Edna Walsh, Cillian Murphy aborde l'univers du théâtre télévisé d'une manière résolument innovante. Il ne s'agit pas d'une série télévisée au sens propre, mais plutôt un spectacle de théâtre filmé diffusé par la chaîne irlandaise RTÉ.

Écrit par Enda Walsh, ce mono-drame met en scène Cillian Murphy dans un rôle unique et captivant. L'acteur incarne Thomas Magill, un jeune homme solitaire et tourmenté qui a du mal à trouver sa place dans la société. Au fil de la pièce, le spectateur découvre peu à peu les raisons derrière l'apparente folie de Thomas et plonge dans son monde déstabilisant.

Dans « Misterman », Cillian Murphy parvient à transmettre toute la détresse et l'étrangeté de son personnage avec une intensité rare. Cette prestation témoigne, une fois encore, de l'immense talent de l'acteur irlandais et de sa faculté à s'emparer de rôles variés et exigeants.

2. « Love/Hate » (saison 4)

Également incontournable dans sa carrière télévisuelle, l'apparition très attendue de Cillian Murphy dans la saison 4 de la brillante série irlandaise « Love/Hate ». C'est une véritable consécration qui prouve une fois encore l'étendue de ses compétences artistiques. Magistral dans la peau d'un détective aux méthodes expéditives, il apporte une complexité supplémentaire à une série déjà riche en personnages forts et intrigants.

L'acteur y interprète Darren, un jeune enquêteur trempé dans le crime organisé en Irlande. Pris au piège entre son amour pour une femme et sa loyauté envers ses amis criminels, il doit apprendre à naviguer entre les différents groupes et alliances pour survivre.

Ce rôle met en avant la capacité de Cillian Murphy à jouer aussi bien les innocentes victimes que des héros charismatiques. Alternant ombre et lumière, son personnage est capable d'une violence extrême, mais témoigne également d'une humanité touchante. Cette dualité fait de lui un protagoniste particulièrement intéressant à suivre tout au long de la série « Love/Hate ».

🏆 « Peaky Blinders », LA meilleure série sur les gangsters

Divertissement phare de la BBC, « Peaky Blinders » est sans doute la série la plus emblématique de la carrière de Cillian Murphy. Cette série britannique raconte l'histoire d'un gang familial qui étend son influence sur Birmingham et au-delà, après la Première Guerre mondiale. Murphy incarne Thomas Shelby, le chef impitoyable et calculateur de son clan. Au fil des saisons, on assiste aux manœuvres des frères Shelby pour accroître leur pouvoir et faire face aux nombreuses controverses qui agitent leur vie.

Gangster attachant. Dans « Peaky Blinders », Cillian Murphy donne vie à un antihéros aux traits complexes. Thomas Shelby est un homme tourmenté par son passé et hanté par les horreurs de la guerre. Il fascine également son intelligence remarquable et sa volonté de fer. Fin stratège, il est prêt à tout pour protéger sa famille et assurer leur succès, quitte à franchir des limites morales.

Bonus : films et séries de Cillian Murphy à voir sur Netflix

« Au cœur de l'Océan »

C'est une collaboration intéressante entre Cillian Murphy et Ron Howard, réalisateur de « Da Vinci Code », « Willow » et « The Grinch ». Sorti en 2015, ce film revient sur la véritable histoire du baleinier Essex. Ce navire fut attaqué par un cachalot en 1820 et inspira à son tour le fameux roman Moby-Dick de Herman Melville. Dans cette œuvre, Murphy prête ses traits au personnage de Matthew Joy. Ce marin expérimenté a fait naufrage, comme le reste de l'équipage.

« Anna »

Sorti en 2019, « Anna » est un film de science-fiction écrit et réalisé par Luc Besson qui met en vedette Cillian Murphy aux côtés de Sasha Luss et Luke Evans. Le long-métrage parle de l'histoire d'une mystérieuse jeune femme russe qui se révèle être une redoutable tueuse à gages travaillant pour les services secrets. Dans ce film pour le moins riche en action, Murphy interprète Lenny Miller, l'un des agents de la CIA tentant de neutraliser la tueuse. Savez-vous que la CIA est aussi sur Instagram ?