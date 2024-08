Robert Downey Jr. de retour dans le MCU : le choc de l’année !

Robert Downey Jr. pourrait faire ses débuts dans le MCU plus tôt que prévu en tant que Doctor Doom, selon des rumeurs circulant à Hollywood. Cette nouvelle, annoncée lors du Comic-Con de San Diego, a secoué les fans et l'industrie.

La possible réapparition de Robert Downey Jr. dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) a été un moment fort du dernier Comic-Con de San Diego. Les spéculations allaient bon train depuis des mois sur l'identité de celui qui remplacerait Jonathan Majors en tant que nouvel antagoniste majeur de la phase 6 du MCU. Selon Jeff Sneider, Downey Jr. pourrait faire une apparition dans une scène post-générique du prochain reboot de « Les Quatre Fantastiques« .

Une confirmation attendue des studios

Pour l'instant, les studios n'ont pas confirmé cette information, qui reste au stade de rumeur. Cependant, le blog/film affirme également avoir entendu parler de cette possibilité et cela semblerait logique.

« Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas », récemment rebaptisé, marquera le début d'une nouvelle phase de films de super-héros et ouvrira la voie à une histoire en deux parties des « Avengers ». Il est donc plausible que Victor Von Doom fasse son entrée dans une scène post-générique, une tradition bien établie chez Marvel.

Matt Shakman, le réalisateur du film, a révélé à Collider avoir dû garder secrète la participation de Robert Downey Jr. pendant un bon moment. Cela renforce l'idée que l'acteur pourrait effectivement apparaître dans le film, même de manière tangente. Les scènes post-génériques sont de courts extraits énigmatiques, qui donnent un avant-goût des suites à venir.

L'impact du retour de Downey Jr. sur le MCU

Le retour de cet acteur est une bouffée d'air frais pour les films de super-héros. Après plusieurs années de succès, ces films semblent marquer le pas. Depuis le triomphe d'Avengers : Endgame, le public attendait un renouveau. Le retour d'Iron Man est donc une décision stratégique pour relancer l'intérêt.

La spéculation populaire suggère que le Doctor Doom incarné par Downey Jr. pourrait être une variante de Tony Stark. Jeff Sneider d'InSneider affirme avoir reçu un courriel crypté contenant cette information. Si cette nouvelle est exacte, elle pourrait gâcher une surprise que Marvel n'aurait jamais divulguée avant la sortie du film.

Les projets à venir de la Phase 5

Avant de découvrir ce nouveau Doctor Doom, les fans devront d'abord visionner le reste de la Phase 5 du MCU, qui comprendra des films comme « Captain America : Brave New World » et « Thunderbolts », ainsi que des séries télévisées telles que « Agatha All Along » et « Daredevil : Born Again ». La question demeure : le Doctor Doom de Downey Jr. sauvera-t-il le MCU ou incarnera-t-il tout ce qui ne va pas avec la franchise ?

Une attente fébrile pour les fans

Le film « Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas » sortira en salles le 25 juillet 2025. Les fans de Marvel attendent avec impatience de voir si ce film contiendra une apparition de Doom. D'ici là, les spéculations continueront de faire rage sur la manière dont ce personnage emblématique sera introduit dans le MCU.

Ce retour inattendu de Robert Downey Jr. en tant que Doctor Doom suscite à la fois excitation et controverse. Les prochains mois seront déterminants pour découvrir si ces rumeurs se confirment. En attendant, les fans peuvent se réjouir des nombreux projets à venir qui promettent de maintenir l'intérêt pour cet univers cinématographique en constante évolution.

