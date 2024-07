Pourquoi Robert Downey Jr. en Doctor Doom ? Le lien complexe du personnage avec Iron Man expliqué

Découvrez pourquoi le studio Marvel a choisi Robert Downey Jr. pour incarner Doctor Doom ? Quel est le lien entre ce personnage charismatique et Iron Man ? Si vous souhaitez en connaître davantage pour mieux vous préparer avant la sortie du cinquième opus d'Avengers, vous trouverez les réponses à ces questions ci-dessous !

Bien que Marvel a réduit ses sorties cette année, il faut croire que 2025 s'annonce bien chaude ! En effet, Kevin Feige, le CEO de Marvel Studios, avait annoncé lors du Comic-Con de San Diego 2024 qu'Avengers 5 deviendra « Avengers : Doomsday ». Et pour couronner le tout, il a également ajouté que Robert Downey Jr. incarnera le rôle de Doctor Doom (Docteur Fatalis en français).

Face à cette annonce, les fans de Marvel ont des tas de questions qui restent en suspens. Pourquoi c'est Downey qui va incarner l'un des méchants les plus emblématiques de Marvel alors qu'il est déjà Tony Stark ? Quel est le lien entre les deux personnages ? Explication !

Iron Man et Doctor Doom, ce lien qui attache les deux protagonistes

Victor von Doom, alias Doctor Doom est souvent défini par sa querelle avec Mister Fantastic. Selon l'histoire traditionnelle, Reed Richards et Victor von Doom étaient colocataires à l'université. Ils étaient également des rivaux intellectuels.

Alors que Victor était obsédé par la construction d'une machine permettant de communiquer avec sa mère décédée, Reed essayait de le raisonner en lui avertissant des dangers de ce type de machine. Sauf que l'arrogance de Victor avait pris le dessous, occasionnant une explosion qui le défigura à jamais.

Outre Mister Fantastic, Doctor Doom a également affronté Iron Man par le passé. Leur rivalité a pris forme dans une histoire de 1981 intitulée Doomquest, où Tony Stark et Victor von Doom sont transportés à la cour du roi Arthur. Doom tente de s'allier avec Morgane le Fay, mais ils sont vaincus par la puissance combinée d'Iron Man et des chevaliers du roi Arthur.

Ensuite, en 2007, dans Mighty Avengers, Iron Man était à la tête du S.H.I.E.L.D. Son équipe envahit la Latvérie après une attaque sur New York, occasionnant l'arrestation du Doctor Doom bien qu'il ne soit pas responsable de cette attaque. Débute alors l'animosité entre les deux protagonistes !

Technologie et magie, une relation loin d'être décomplexée !

Tony Stark et Victor von Doom partagent une rivalité alimentée par leurs intelligences exceptionnelles. Tony est un homme de science pure, tandis que Doom utilise la technologie et la magie pour atteindre ses objectifs. Ce conflit entre technologie et magie a toujours été une source de tension, similaire à celle entre Iron Man et le Mandarin.

Toutefois, après les événements de Secret Wars en 2015, Doom cherche la rédemption et devient un personnage secondaire d'Invicible Iron Man. Il insiste pour aider Tony, bien que ce dernier doute de ses intentions. Doom devient même le nouvel Iron Man après que Tony soit tombé dans le coma à la suite de Civil War II en 2016. Il forgera sa propre armure et défendra Stark Industries.

Il faut aussi noter que d'autres versions de Doctor Doom existent dans le multivers de Marvel. Ces derniers sont tout simplement des Tony Stark. Parmi elles, il faut noter Iron Maniac, une version de Tony Stark introduite en 2004. Une autre version est présentée dans What If…? Iron Man: Demon in an Armor en 2010. Dans ce film, Victor von Doom a échangé son corps avec Tony Stark.

Pourquoi Marvel a choisi Robert Downey Jr. pour le rôle du Doctor Doom ?

Après l'annonce de Marvel, on se demande tous pourquoi Robert Downey Jr. a été choisi pour jouer Doctor Doom alors qu'il a incarné Iron Man dans le passé ? La première possibilité c'est que Downey Jr. joue tout simplement un nouveau rôle dans le MCU. Ce choix n'a rien avoir avec son rôle de Tony Stark d'autant plus qu'il a déjà prouvé ses talents de transformation. Nous pouvons en effet le voir dans des rôles comme ceux de Chaplin ou encore de Sherlock Holmes.

On peut également penser que si Robert Downey Jr. va se mettre dans la peau de Doctor Doom c'est parce que Marvel pourrait ré-imaginé une variante de Tony Stark. Dans un univers alternatif, Tony pourrait devenir Doom après une histoire d'origine similaire mais déformée.

Que Doom soit Victor von Doom ou un Tony Stark du multivers, il reste un méchant égocentrique et puissant. Ce personnage demeure l'inverse de tout ce que représente Iron Man. Si Iron Man était le sauveur du MCU, Doom sera son plus grand cauchemar. Du coup, en incarnant le Doctor Doom, Robert Downey Jr. pourra montrer l'étendue de son talent en jouant un personnage profondément diabolique.

