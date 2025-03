DiCaprio explose l’écran dans « Une bataille après l’autre »

Le nouveau film de Paul Thomas Anderson s’annonce comme un cyclone visuel et narratif très prometteur. Intitulé « Une bataille après l’autre », ce long-métrage met en scène Leonardo DiCaprio dans un rôle explosif.

DiCaprio incarne un révolutionnaire intense, embarqué dans une quête personnelle teintée de violence et de chaos. Le film, au budget estimé à plus de 100 millions de dollars, se présente comme le plus ambitieux du réalisateur.

La première bande-annonce vient d’être dévoilée et confirme un ton totalement déchaîné, presque hallucinatoire. Sur un rythme très rapide, on découvre DiCaprio sautant d’une voiture, criant « viva la revolución ! ». Parmi les séquences marquantes : une femme enceinte qui tire au fusil d’assaut sans sourciller. L’ambiance est électrique, imprévisible et annonce un film où la tension sera permanente.

Une intrigue mystérieuse et une énergie débridée

Le film reste enveloppé de mystère, aucun synopsis officiel n’a encore été diffusé par la production. Seule certitude : Leonardo DiCaprio part à la recherche de sa fille disparue. Pour l’aider, il fait appel à son ancien mentor, interprété par Benicio Del Toro. Le duo semble porter une grande part de la tension dramatique du récit.

Les images dévoilées jusqu’ici ne permettent pas de comprendre l’intrigue dans sa globalité. Cette stratégie marketing joue clairement sur la frustration et la curiosité du public. Paul Thomas Anderson semble vouloir créer un effet d’attente autour de son film, en dosant soigneusement les révélations.

Un casting dense et une première collaboration remarquée

Le casting du film est riche et mélange des figures connues et des talents plus discrets. On y retrouve Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris, ainsi qu’Alana Haim et Chase Infiniti. Cette distribution variée promet des performances contrastées dans un univers cinématographique aussi éclaté que stylisé.

Il s’agit de la première collaboration officielle entre Leonardo DiCaprio et Paul Thomas Anderson. Certains avancent cependant qu’ils ont travaillé ensemble sur Killers of the Flower Moon. Des rumeurs indiquent que PTA aurait contribué à une réécriture centrée sur la perspective amérindienne.

Une sortie prévue pour la rentrée prochaine

« Une bataille après l’autre » sortira dans les salles françaises le 24 septembre prochain. Ce long-métrage figure déjà parmi les titres les plus attendus de la rentrée cinéma. Entre comédie, action et satire sociale, le film pourrait bien déclencher de nombreuses réactions. Paul Thomas Anderson n’a visiblement pas dit son dernier mot.

