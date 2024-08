Killers of the Flower Moon : découvrez l’histoire vraie derrière le film de Scorsese

Le nouveau film « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese conte une histoire vraie. Parmi les nombreuses tragédies qui se sont déroulées en Amérique, peu sont aussi poignantes et injustement oubliées que celle des meurtres des Osages.

Une histoire de richesse et de convoitise

Au début des années 1920, la nation Osage, située dans l'Oklahoma, découvre un trésor inestimable sous ses terres : du pétrole. Cette découverte transforme rapidement les membres de cette tribu amérindienne en quelques-uns des citoyens les plus riches du monde. Le magazine « Time » rapporte même à l'époque qu'ils roulent dans des voitures luxueuses et vivent dans des demeures somptueuses. Cependant, cette fortune attise la convoitise et engendre une chaîne de tragédies.

Malgré leur richesse soudaine, les Osages n'ont pas de contrôle total sur leur argent. En raison de préjugés raciaux profondément ancrés, le gouvernement américain impose des « gardiens » blancs pour gérer leurs fonds. Ces gardiens sont habituellement motivés par des intentions corrompues, ce qui prépare le terrain à de sinistres événements.

Le complot meurtrier narré dans Killers of the Flower Moon

Entre 1921 et 1925, une vague de violence frappe la communauté Osage. Les membres les plus influents de la tribu commencent à mourir dans des circonstances mystérieuses. Obsèques après obsèques, il devient évident que ces morts ne sont pas des coïncidences. La peur s'installe au sein de la communauté, et l'espoir de justice semble bien loin. On le ressent aisément dans le film « Killers of the Flower Moon » qui est tiré d'une histoire vraie.

Face à l'ampleur du massacre, l'agence nouvellement formée du Bureau of Investigation (qui deviendra plus tard le FBI) décide d'intervenir. Sous la direction de J. Edgar Hoover, ils envoient Tom White, un ancien Ranger du Texas, et son équipe pour enquêter discrètement. Ils découvrent rapidement un complot tentaculaire qui implique non seulement les gardiens de fortune, mais aussi certains membres de haut rang de la société locale.

Scorsese, DiCaprio et De Niro : Témoins et conteurs

Pour relater cette histoire complexe et émotive, Martin Scorsese a réuni un casting de rêve. Leonardo DiCaprio joue Ernest Burkhart, un homme pris entre sa loyauté envers ses proches et son amour pour une femme Osage interprétée par Lily Gladstone. Robert De Niro incarne William Hale, un personnage central dans l'organisation du complot.

Scorsese a fait des efforts considérables pour assurer l'authenticité de son film. Il a travaillé directement avec des consultants Osage et a tourné plusieurs scènes au sein même de la réserve indienne en Oklahoma. Cet engagement profond transparaît à l'écran et offre une représentation aussi puissante que fidèle de cette période troublée.

Le film raconte une histoire vraie et il est basé sur le best-seller de David Grann, « Killers of the Flower Moon ». L'auteur y détaille minutieusement les événements, utilisant des archives, des interviews et des témoignages pour reconstruire l'histoire avec une rigueur journalistique. C'est grâce à son travail que cette tragédie connaît aujourd'hui un regain d'intérêt mondial.

Bien que ces crimes aient été partiellement résolus par l'enquête fédérale, leur mémoire est restée vivace parmi les descendants d'Osage. Ce n'est qu'avec la parution du livre de Grann et maintenant du film de Scorsese que le public mondial prend conscience de l'étendue de cette injustice historique. Les voix étouffées des victimes trouvent enfin une plateforme pour être entendues.

Killers of the Flower Moon: Un film aux multiples facettes

Au-delà de sa fonction de récit historique, « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese explore des thèmes universels tels que l'avidité, le racisme, et la quête de justice. Cette plongée dans l'histoire obscurcit encore davantage le clivage racial et social, tout en soulignant l'interconnexion entre richesse et exploitation. Les spectateurs sont invités à une réflexion profonde sur les conséquences d'une cupidité sans borne et d'un système judiciaire défaillant.

En abordant ce passé douloureux, le film ne se contente pas de retracer les faits ; il participe également à une réconciliation culturelle nécessaire. En exposant large aux injustices subies par les Osages, Scorsese et son équipe contribuent à réparer une partie de ce tissu social déchiré. Ceci rappelle au public les vérités difficiles, mais nécessaires à admettre pour construire un avenir plus juste.

« Killers of the Flower Moon » a reçu une ovation lors de sa première projection. Le film a réussi à captiver critiques et publics par sa narration immersive et ses performances incroyablement puissantes. Beaucoup considèrent déjà ce film comme l'une des œuvres majeures de Scorsese. Cela a permis de placer une fois de plus son génie narratif au service d'une vérité historique vitale.

