Après les annonces de Avengers Doomsday, qui sont les grands oubliés du MCU ?

Avec Avengers : Doomsday, Marvel Studios surprend en laissant de côté plusieurs héros phares du MCU. Pourquoi ces absences dans le casting ?

Marvel Studios nous prépare un spectacle grandiose dans son prochain film. Cela dit, l’annonce du casting a surpris (et déçu) de nombreux fans, car des personnages importants manquent à l’appel. Voici une petite analyse des personnages du MCU non inclus dans le casting d’Avengers : Doomsday.

Où sont passés les piliers des Avengers ?

Difficile d’imaginer un film Avengers sans des héros emblématiques comme Doctor Strange, Spider-Man ou encore Scarlet Witch. Pourtant, ces personnages du MCU, parmi d’autres, ne figurent pas dans le casting officiel d’Avengers : Doomsday. Apparemment, Marvel Studios aurait sciemment fait le choix de réduire son casting pour éviter de surcharger l’intrigue. Introduire davantage de personnages aurait donc pu diluer l’impact narratif et complexifier le film.

Actors missing from the Avengers: Doomsday cast reveal –



– Tom Holland

– Benedict Cumberbatch

– Elizabeth Olsen

– Brie Larson

– Mark Ruffalo

– Tatiana Maslany

– Hugh Jackman

– Ryan Reynolds

– Iman Vellani

– Teyonah Parris

– Jeremy Renner

– Samuel L Jackson

– Evangeline Lily pic.twitter.com/6QYMaqxEu4 — Caleb 💥📽 (Skeleton Crew CEO) #JodSquad (@Indyoda013) March 26, 2025

Par ailleurs, certains absents pourraient s’expliquer par des stratégies à long terme. Marvel prévoit par exemple de réunir plus de héros du MCU dans le film qui vient après Avengers : Doomsday. Je parle bien sûr d’Avengers : Secret Wars qui sort en 2027. Les personnages essentiels comme Doctor Strange et Scarlet Witch seront peut-être en mission ailleurs. Cela prépare ainsi un rôle plus important dans ce film final de la saga multivers.

Pourquoi ces héros du MCU sont absents dans Avengers : Doomsday ?

L’échec commercial et critique des derniers films ou séries Marvel peut également justifier l’absence d’autres personnages. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a, par exemple, reçu des critiques mitigées. On ne sera donc pas surpris si on ne retrouve pas Hank Pym, Janet Van Dyne, ou encore Wasp dans le film Avengers : Doomsday du MCU. De même, après le flop de The Marvels, ils ont mis de côté des personnages comme Captain Marvel, Ms. Marvel, ou Monica Rambeau.

Un autre choix m’intrigue, et c’est l’absence quasi totale des Eternals. Leur arrivée dans le MCU laissait pourtant espérer un rôle clé dans les récits cosmiques, y compris Avengers : Doomsday. Marvel pourrait vouloir en outre limiter leur influence dans le film pour se concentrer sur des visages plus familiers auprès du grand public. Citons notamment les X-Men et les Quatre Fantastiques.

Enfin, des héros phares comme Wolverine ou Deadpool (Hugh Jackman et Ryan Reynolds) sont aussi absents. Des personnages iconiques des Avengers tels que Nick Fury, Hawkeye, ou alors Hulk ne seront pas non plus de la partie. De même, on n’a aucun signe de Valkyrie, de Miek, et encore moins des Gardiens de la Galaxie. En outre, Blade ne fait pas partie du casting, et j’ai remarqué que le film exclut énormément de personnages des séries Disney+.

Ces décisions nous laissent dans l’incertitude quant au futur rôle de ces personnages. En tout cas, la discussion sur ces absences dans Avengers : Doomsday enflamme les fans du MCU. Tout ceci me rend encore plus curieuse quant à l’intrigue du film, et vous ?

