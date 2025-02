X-23 veut revenir dans le MCU pour Avengers Secret Wars !

Le MCU s’apprête à vivre un tournant majeur avec Avengers : Secret Wars, prévu pour mai 2027. Ce film marquera l’apogée de la saga du multivers, avec un affrontement entre différentes versions des héros emblématiques. Parmi les personnages qui pourraient faire leur grand retour, on compte d’ailleurs X-23, un des caméos de Deadpool & Wolverine !

Avengers : Secret Wars, l’ultime bataille du multivers

Depuis 2008, le MCU enchaîne les blockbusters, de la saga de l’Infini à la saga du Multivers. Après la défaite de Thanos, Marvel a introduit de nouveaux concepts. Je parle notamment de la coexistence de dimensions parallèles, où chaque héros possède plusieurs variantes. On a pu explorer cette dynamique dans Spider-Man : No Way Home, mais aussi Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bientôt, on comptera aussi Avengers : Doomsday, qui sort en 2026.

Par contre, Avengers : Secret Wars promet d’aller encore plus loin. Le film devrait réunir des personnages issus de toutes les réalités du MCU. On peut espérer des affrontements spectaculaires entre différentes versions d’Iron Man, de Deadpool, et potentiellement… de Wolverine. Voilà d’ailleurs un contexte idéal pour permettre à Dafne Keen de retrouver son personnage de X-23. On l’a vu pour la première fois en 2017 dans Logan, aux côtés de Hugh Jackman.

Dafne Keen veut retrouver X-23… mais pas sans Logan

Dafne Keen a exprimé, lors d’une récente interview, son envie de reprendre le rôle de X-23 dans Avengers : Secret Wars. Elle a également précisé qu’elle aimerait voir son personnage évoluer dans des aventures plus légères et dynamiques, au sein d’une équipe. En revanche, l’actrice a aussi confié qu’elle ne serait pleinement satisfaite que si Hugh Jackman (star du film Le Prestige) reprenait son rôle de Wolverine.

EXCLUSIVE: Dafne Keen says it'd be "wonderful" if she could become the new #Wolverine in the #MCU after AVENGERS: SECRET WARS! pic.twitter.com/0mgiJXUCTS February 3, 2025

Cette déclaration nourrit les rumeurs sur le futur du personnage dans le MCU. Après Avengers : Secret Wars, certaines théories prédisent une réinitialisation de l’univers Marvel. Cela laisserait ainsi place à de nouvelles versions des héros. X-23 pourrait alors devenir la seule Wolverine du MCU. L’idée séduit Dafne Keen, à condition que son mentor reste encore un peu à ses côtés. L’avenir nous dira si Marvel Studios osera franchir ce pas et offrir à X-23 un rôle central dans la franchise.

