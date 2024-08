Le Prestige : la fin du film de Nolan et tous ses twists expliqués

Le Prestige est un chef-d'œuvre cinématographique que Christopher Nolan a réalisé et sorti en 2006. Le film plonge les spectateurs dans le monde mystérieux des illusionnistes du début du XXe siècle. Par ailleurs, la fin de Le Prestige soulève autant d'interrogations qu'elle n'apporte de réponses. Démystifions cette conclusion qui a laissé de nombreux spectateurs perplexes et fascinés.

Le duel captivant entre Borden contre Angier

Le cœur de Le Prestige, un film de Christopher Nolan, tourne autour de la rivalité féroce entre deux grands magiciens. Ces derniers se nomment Alfred Borden (Christian Bale) et Robert Angier (Hugh Jackman). Leur obsession pour surpasser l'autre les entraîne dans un jeu dangereux de tromperies, de secrets et d'illusions. Cet antagonisme se manifeste principalement à travers leur quête commune pour réaliser le tour parfait. Celui-ci est capable de surpasser toutes les limites de l'imagination humaine.

Au cours de l'histoire et avant la fin de Le Prestige, le film révèle que Borden cache un secret majeur. Il n'est pas une seule personne, mais des jumeaux se faisant passer pour une seule entité afin de conserver l'illusion ultime. Cette révélation explique de nombreuses incohérences apparentes dans son comportement tout au long du récit. Elle met également la lumière sur les sacrifices personnels énormes que lui et son frère ont dû endurer pour protéger leur secret.

Fin du film Le Prestige : les grandes illusions d'Angier

L'une des révélations les plus étonnantes du film est celle de la machine que Nikola Tesla (David Bowie) a construite. Angier utilise cette invention pour accomplir ce qui semble être le tour de téléportation ultime. Cependant, la machine fait plus que déplacer Angier d'un endroit à un autre. Elle crée un double parfait de lui-même, chaque fois qu'il s'en sert. Chaque performance s'accompagne donc d'un sacrifice mortel. Un clone d'Angier doit mourir noyé pour masquer le subterfuge.

La machine de Tesla permet à Angier de triompher momentanément de Borden sur la scène de la magie. Néanmoins, elle fixe aussi le cours vers un destin tragique. À chaque représentation, Angier est confronté à la mort répétitive de ses propres clones. Cela accentue la thématique du sacrifice extrême pour l'art et la gloire. Cette dimension morale ajoute une profondeur poignante à leurs confrontations.

Décryptage des symbolismes dans ce film

La notion de double est omniprésente dans Le Prestige, du début jusqu'à la fin. Elle se manifeste avant tout à travers le stratagème des jumeaux Borden. De plus, elle existe avec la création des doubles par la machine de Tesla chez Angier. Cette thématique explore la dualité inhérente à la nature humaine. Elle réfléchit aussi sur l'idée de discipline et d'obsession nécessaire pour atteindre la perfection.

Le terme « prestige » dans le jargon des magiciens désigne la fin d'un tour de magie. C'est la partie finale qui éblouit les spectateurs. De manière métafictionnelle, Nolan joue avec cette structure dans son film. Il conduit alors le public à travers la préparation (« pledge »), le retournement (« turn ») et enfin, le prestige. L'audacieuse fin immerge ainsi complètement le spectateur dans le monde de l'illusion et de la vérité contorsionnée. Cela reflète le cycle éternellement fascinant du mystère.

Un dernier acte énigmatique à la fin de Le Prestige

Tous les masques tombent dans les derniers moments du film. Borden confronte Angier dans le sous-sol sombre où se trouvent les nombreux réservoirs contenant les corps sans vie des doubles d'Angier. Ce décor macabre illustre graphiquement l'étendue surnaturelle et inquiétante de l'acharnement d'Angier. Dans un échange tendu, la vraie nature de leurs sacrifices mutuels se montre au grand jour. Cela mène à la confrontation ultérieure où Borden abat Angier et leur guerre sans merci prend fin.

Enfin, Borden émerge victorieux de cet affrontement grâce à son dévouement total à l'art magique. Néanmoins, le coût personnel lourd devient évident. La fin de Le Prestige illumine brillamment les dilemmes moraux et éthiques entourant l'utilisation des innovations scientifiques dans la poursuite d'objectifs artistiques ou égocentriques. Les actions des personnages amènent le public à se questionner profondément sur différents sujets. Cela concerne notamment les contours flous entre réalité et illusion, bien et mal, succès et futilité.

