Le jeu d’horreur The Exit 8 arrive au cinéma avec une bande-annonce glaçante

Vous pensiez en avoir fini avec les couloirs sans fin de The Exit 8 ? Raté. Le jeu japonais culte, qui vous enferme dans un métro infini truffé d’anomalies, va hanter les salles obscures dès le 29 août prochain au Japon.

La première bande-annonce du film vient d’être dévoilée et elle promet de plonger les spectateurs dans une ambiance aussi déroutante qu’oppressante.

Le long-métrage est directement adapté du jeu conçu par le studio Kotake Create. L’intrigue reste inchangée : un homme piégé dans un couloir de métro doit identifier des détails anormaux pour s’échapper. S’il rate un seul indice, la boucle recommence. Une mécanique simple, mais diaboliquement efficace. Ce concept minimaliste a séduit des milliers de joueurs depuis la sortie du jeu sur Steam en novembre 2023.

Un phénomène étendu à toutes les plateformes

The Exit 8 ne s’est pas arrêté au PC. Le jeu est rapidement devenu accessible sur Switch en avril 2024, puis sur PlayStation et Xbox Series X/S. Une version VR, compatible avec les casques Meta Quest, est également disponible. Et pour ceux qui veulent frissonner dans les transports en commun, la version mobile est téléchargeable sur iOS et Android.

La réalisation a été confiée à Genki Kawamura, connu pour Suzume et le film Hyakka. Il signe ici une adaptation en prise de vues réelles, avec une atmosphère aussi épurée qu’étouffante. Le rôle principal est tenu par Kazunari Ninomiya, acteur et chanteur japonais, qui incarne un personnage solitaire perdu dans une réalité troublée.

Une nouvelle vague d’adaptations vidéoludiques

Le cinéma japonais s’inscrit de plus en plus dans la lignée des adaptations de jeux vidéo. Après The Exit 8, d’autres projets sont en préparation : Helldivers 2, Horizon Zero Dawn, ou encore Ghost of Tsushima, qui aura droit à une version animée. L’industrie semble déterminée à puiser dans l’univers vidéoludique pour nourrir ses prochains succès.

L’expérience de The Exit 8 est bien plus qu’un jeu : c’est une sensation de dérèglement progressif du réel. Le film promet de prolonger cette impression dans une version cinématographique troublante, sans jumpscare gratuit ni excès visuel. Une vraie plongée psychologique.

