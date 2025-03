L’Univers Xbox s’expand : Microsoft prêt à produire des films et séries inspirés de ses jeux !

Microsoft planifie d’étendre ses franchises de jeux vidéo à l’univers du cinéma et vise à créer des films et séries basés sur ses jeux Xbox emblématiques.

Les adaptations de jeux vidéo en films et séries connaissent un véritable boom ces dernières années. Parmi les plus gros succès, on a par exemple The Last of Us et Arcane. Microsoft l’a bien compris et souhaite à son tour miser sur ce marché porteur via la production de films basés sur les jeux Xbox. Plusieurs projets sont déjà en route !

Xbox veut imposer ses licences sur le petit et grand écran

Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, a confirmé que la firme comptait multiplier les adaptations de ses franchises emblématiques en films et séries. « Nous avons appris de Halo. Nous avons appris en faisant Fallout. Tous ces jeux s’enrichissent d’eux-mêmes ». C’est ce qu’il a déclaré dans un entretien avec Variety. Bien entendu, certaines adaptations n’ont pas fait l’unanimité, à l’image de Halo. Cela dit, le succès critique et public de la série Fallout a renforcé la confiance de Microsoft dans cette stratégie.

Microsoft envisage donc de réaliser davantage de films et de séries qui se basent sur les jeux Xbox. La prochaine étape majeure de cette ambition est Minecraft, dont la sortie au cinéma est prévue pour le 4 avril. Porté par Jack Black, le film pourrait confirmer le potentiel des jeux Xbox au box-office. Il pourra alors encourager d’autres adaptations de licences phares.

Quels jeux Xbox Microsoft pourrait adapter en films et séries ?

Pour l’heure, Phil Spencer n’a pas encore détaillé les futurs projets d’adaptation. En revanche, on sait que plusieurs licences Xbox semblent être des candidates idéales. Parmi elles, nous pouvons compter Gears of War, Sea of Thieves, Fable, ou alors Perfect Dark. Ils disposent effectivement d’univers riches et propices à une transposition cinématographique ou télévisuelle.

Avec l’implication croissante des studios de jeux vidéo dans la production, la qualité des adaptations s’améliore. On peut par exemple parler de Sony qui a créé PlayStation Productions pour superviser ses projets. Microsoft semble vouloir suivre cette voie et continuer à produire des films sur les jeux Xbox. La firme saura apprendre de ses erreurs et capitaliser sur ses réussites. Bref, l’avenir nous dira si cette stratégie portera ses fruits et si Xbox pourra rivaliser avec PlayStation et Nintendo sur le marché des adaptations.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn