Les 10 films qui ont été surpassés par leur adaptation en jeux vidéo

La plupart du temps, les jeux vidéo tirés de films ont mauvaise réputation. De fait, le public les perçoit comme de simples produits marketing. Pourtant, certaines adaptations ont non seulement relevé le défi, mais elles ont surpassé leur film d’origine. Ils ont su procurer une expérience plus immersive et fidèle à l’esprit de l’univers. Je vous donne dix exemples.

1. The Chronicles of Riddick : Escape from Butcher Bay

Le film Les Chroniques de Riddick n’a pas su convaincre, mais il s’est rattrapé avec son adaptation en jeu vidéo. Celui-ci a été plus immersif et a combiné infiltration et action avec brio. Il bénéficie de graphismes impressionnants pour l’époque. Sa narration est également plus captivante que le film. On le considère aujourd’hui comme un excellent jeu.

2. Aliens vs. Predator, l’adaptation cinématographique éclipsée

Les longs-métrages Alien vs. Predator ont déçu les fans des deux franchises. Les intrigues étaient fades et l’exécution maladroite. En revanche, le jeu vidéo Aliens vs. Predator de 2010 a su rattraper les erreurs des films. Il proposait trois campagnes distinctes avec lesquels on peut incarner un Marine, un Xénomorphe ou un Prédateur. Cette approche a permis une expérience bien plus immersive et palpitante.

3. X-Men Origins : Wolverine, le jeu vidéo a dépassé le film

Si on parle du film, X-Men Origins : Wolverine de la saga X-Men a été un échec critique. Les raisons : ses choix narratifs discutables et son manque de fidélité au personnage. Quant à son adaptation en jeu, il a surpris tout le monde en procurant une expérience brutale et sanglante. Il a mis en avant les capacités réelles de Wolverine. Avec un gameplay dynamique ainsi qu’un système de combat satisfaisant, le jeu a réussi à capturer l’essence du mutant.

4. TMNT ou Teenage Mutant Ninja Turtles, un classique

Le film d’animation TMNT n’a pas su capturer la magie des Tortues Ninja, mais son adaptation en jeu vidéo si. Il a réussi à fournir aux joueurs une aventure bien plus divertissante. Mis à part le dynamisme du gameplay, il avait d’autres atouts, dont des combats fluides et la possibilité de jouer chaque tortue avec ses propres capacités. Il a ainsi réussi à surpasser le film en termes de plaisir et d’engagement, au grand plaisir des fans de ces personnages verts iconiques.

5. Spider-Man 3, un film qui s’est fait battre par les jeux vidéo

Le troisième volet de Spider-Man (sorti en 2007) a déçu par son intrigue surchargée et ses moments involontairement comiques. Son adaptation en jeu a toutefois su tirer parti du concept de monde ouvert. Il a procuré aux joueurs une liberté exaltante pour incarner l’Homme-Araignée. Malgré des cinématiques médiocres, le gameplay, notamment le balancement à travers New York, était bien plus engageant que le film lui-même.

6. Star Wars Episode I : Racer, un autre jeu qui a percé

La Menace Fantôme a déçu une grande partie des fans de Star Wars. Heureusement, l’adaptation en jeu vidéo a su capturer l’adrénaline des courses de podracers par rapport au film. Star Wars Episode I : Racer a séduit grâce à une variété de circuits et de véhicules jouables. Il est alors resté un classique bien plus apprécié que le film.

7. The Mummy Demastered a plus convaincu que le long-métrage

Sorti en 2017, The Mummy avec Tom Cruise était une tentative ratée de relancer un univers cinématographique. Par contre, son adaptation en jeu vidéo a été une excellente surprise si on compare au film. The Mummy Demastered est un jeu de type Metroidvania qui capture un véritable esprit d’aventure. Il a ainsi surpassé de loin le long-métrage en termes de plaisir de jeu.

8. 007 : The World Is Not Enough, le jeu vidéo meilleur que le film

On ne peut nier que Le monde ne suffit pas était un James Bond oubliable. Cela dit, son adaptation sur Nintendo 64 a su capter l’essence d’un bon jeu d’espionnage. Inspiré de GoldenEye 007, il a proposé des missions variées, des gadgets ainsi qu’un mode multijoueur addictif. Il a dépassé largement l’intérêt du film.

9. Green Lantern : Rise of the Manhunters, un autre exemple !

Le film Green Lantern est resté dans les annales comme une catastrophe cinématographique, mais le jeu vidéo est différent. Rise of the Manhunters a effectivement su fournir une expérience de beat’em up correcte. Bien que linéaire, son gameplay restait dynamique. L‘exploration des pouvoirs du personnage était également meilleure que dans le film.

10. Ballistic : Ecks vs. Sever, un film surpassé par son jeu vidéo

Considéré comme l’un des pires films de l’histoire du cinéma, Ballistic : Ecks vs. Sever n’a rien apporté de marquant. Son adaptation sur Game Boy Advance a en outre proposé un FPS réussi, inspiré des classiques du genre. Avec des mécaniques de jeu solides et une action fluide, il a réussi là où le film a échoué : divertir.

