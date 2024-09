Découvrez la chronologie passionnante de la saga X-Men

La saga X-Men est l'une des plus emblématiques du monde des super-héros. Des bandes dessinées aux films, les aventures de ces mutants ont captivé le public pendant des décennies. Toutefois, il peut être difficile de s'y retrouver avec autant de sorties et de chronologies parallèles. Nous allons vous guider à travers l'ordre chronologique des différents films X-Men.

Les débuts de la saga X-Men : les premières aventures

Épisode IV : X-Men Origins, Wolverine (2009)

C'est avec ce film que commence véritablement notre voyage dans le temps. Sorti en 2009, X-Men Origins : Wolverine plonge dans l'histoire de James Howlett qui est mieux connu sous le nom de Wolverine. Ce film révèle comment ce mutant a acquis son squelette en adamantium. Il s'agit d'une histoire douloureuse qui remonte au XIXe siècle où le personnage incarné par Hugh Jackman traverse les guerres. Cependant, c'est surtout sa relation compliquée avec son demi-frère Victor Creed, alias Sabretooth, qui est mise en avant.

Épisode V : X-Men, le commencement (2011)

Ensuite, nous faisons un bond en avant jusqu'aux années 1960 avec X-Men : le commencement. Ce volet explore les origines des « Mutants » et la création de Cerebro ainsi que de l'école pour jeunes surdoués. On découvre Charles Xavier et Erik Lensherr avant qu'ils ne deviennent Professeur X et Magneto. Leur amitié naît sur fond de coopération pour stopper Sebastian Shaw et à travers leurs philosophies divergentes. Celles-ci concernent l'avenir des mutants et des humains.

L'évolution des X-Men : conflits et alliances

Épisode I : X-Men (2000)

Le premier film de la saga X-Men est sorti en 2000. Dirigé par Bryan Singer, le film nous plonge directement à l'école de mutants du professeur Charles Xavier qui est déjà bien établie et en pleine activité. Ce premier volet met particulièrement en avant Wolverine, qui vient tout juste d'être découvert par les X-Men. Le conflit central oppose Magneto et son Brotherhood à la vision pacifiste du Professeur X. Erik Lehnsherr veut utiliser Alicia (Rogue) pour transformer tous les grands leaders mondiaux en mutants.

Épisode II : X-Men 2 (2003)

Trois ans plus tard, Bryan Singer reprend le rênes de la saga culte avec X-Men 2, et il décide d'approfondir les tensions liées au passé de Wolverine, notamment avec William Stryker. Brian Cox incarne ce personnage, qui prend le contrôle de l'Institut Xavier, capture de jeunes mutants et rencontre Wolverine, un individu auquel il est lié par le passé. Il réussit également à capturer Charles Xavier et à lui enlever ses pouvoirs en utilisant un inhibiteur. Cela pousse Magneto et le Professeur X, les ennemis de toujours, à collaborer temporairement. Leur mission commune est de sauver les élèves capturés et d'empêcher l'extermination massive des mutants planifiée par Stryker.

Épisode III : X-Men, l'affrontement final (2006)

Avec ce troisième volet, Brett Ratner explore un nouveau dilemme pour les mutants. Une entreprise pharmaceutique a mis au point un « remède » censé annuler les pouvoirs des mutants. Cette découverte crée des divisions au sein de l'Institut Xavier, où les partisans et les opposants s'affrontent. C'est à ce moment que Jean Grey, ressuscitée après son sacrifice, réapparaît sous les traits de Dark Phoenix.

Cette transformation révèle l'ampleur destructrice de ses capacités, ce qui contraint les X-men à l'affronter. Ce film marque la conclusion de plusieurs arcs narratifs essentiels et perturbe l'équilibre fragile entre les mutants et les humains.

Rétroactive : réinitialisations temporelles et réalités alternatives

Épisode VI : X-Men, days of future past (2014)

La saga X-Men s'aventure audacieusement dans le territoire complexe des réinitialisations temporelles et des réalités alternatives. Elle redéfinit l'histoire de ses personnages ainsi que les attentes des spectateurs. Ces récits permettent d'explorer des scénarios où le passé et le futur se rencontrent. Cela crée alors de nouvelles possibilités et défis pour les mutants. En jouant avec la temporalité, la franchise X-Men s'offre une occasion unique de revisiter et de réinventer ses mythes. Elle apporte de nouvelles perspectives sur les événements et les personnages que les fans pensaient bien connaître.

C'est le cas du film X-Men : Days of future past sorti en 2014 avec Bryan Singer à la baguette. Wolverine retourne en 1973 pour empêcher Mystique d'assassiner Bolivar Trask, un événement qui conduit à un futur dystopique. Ce film hybride entre l'ancienne et la nouvelle génération d'acteurs redéfinit l'ensemble de la ligne temporelle de la franchise. Il réécrit ainsi l'histoire vue précédemment.

Épisode VII : X-Men Apocalypse (2016)

Changement de cap vers X-Men Apocalypse en 2016. Ce film situe l'action en 1983. Là, les X-Men doivent faire face à leur plus vieil ennemi, En Sabah Nur, aussi connu sous le nom d'Apocalypse. Ressuscité après des milliers d'années, cet ancien mutant considère que seuls les forts méritent de survivre. Il recrute donc des cavaliers pour imposer cette vision impitoyable. Cela plonge l'univers des X-Men dans le chaos et forçant chacun à redéfinir ses convictions.

Épisode VIII : X-Men, Dark Phoenix (2019)

Ce film offre une exploration intense des luttes internes des mutants. Cela leur permet de faire une introspection, de se poser les questions fondamentales sur leur place dans le monde. Ainsi, le film X-Men : Dark Phoenix paru en 2019 tente de retoucher l'arc narratif de Jean Grey vu quelques années plus tôt. Revenu d'une mission spatiale, Jean devient incontrôlable après avoir été frappée par une mystérieuse force cosmique. Sa transformation en Dark Phoenix met une fois de plus à rude épreuve la cohésion des X-men et fait trembler les bases mêmes de la coexistence Mutants/Humains.

Épisode IX : The New Mutants (2020)

Pour clôturer cette longue exploration, on conclura avec The New Mutants apparu en 2020. Même si moins directement lié à l'intrigue principale, ce dernier film enrichit l'univers de la franchise en abordant l'histoire de nouveaux mutants détenus captifs dans une institution secrète. Alors qu'ils découvrent leurs pouvoirs, ils doivent aussi lutter contre leurs propres peurs. Un mélange original combinant thriller horrifique et thématique classique X-men.

Impact et influence culturelle

La saga X-Men a laissé une empreinte indélébile sur la culture pop occidentale. Elle propulse certains acteurs comme Hugh Jackman ou Patrick Stewart au rang de véritables icônes cinématographiques. Chaque film, malgré ses variations de ton et ses modifications de continuité, partage une réflexion profonde sur la tolérance, le sacrifice et l'identité propre. Cette continuité souligne la richesse et la complexité des personnages initiés par Marvel Comics. Au-delà de l'action et de l'aventure, c'est cette profondeur émotionnelle qui confère à la saga toute sa longévité et sa popularité.

Conseils pratiques pour une immersion totale

Pour apprécier pleinement l'univers complexe des X-Men, il est nécessaire de bien planifier votre visionnage, en particulier lorsqu'il s'agit de spin-offs et de préquelles. Les films solos comme Wolverine : Le combat de l'immortel offrent une plongée profonde dans la psyché du célèbre mutant. Il révèle des aspects de sa personnalité et de son histoire qui ne sont pas explorés dans les films principaux.



En plaçant ce film après les événements du troisième opus, vous bénéficiez d'une transition naturelle qui enrichit votre compréhension de l'évolution de Wolverine. Ce positionnement permet de saisir comment son passé le façonne et prépare le terrain pour ses futurs défis.



Par ailleurs, l'univers X-Men est dense et regorge de détails subtils et de connexions complexes entre les films. Pour éviter la fatigue mentale et maximiser votre expérience, il est conseillé de ne pas enchaîner trop rapidement les films. Prenez le temps d'alterner avec d'autres œuvres cinématographiques ou séries. Cela vous permettra de digérer les informations et de mieux repérer les clins d'œil scénaristiques et les références entre les différentes timelines. Cette approche progressive aide à maintenir une activité cérébrale équilibrée.

Un dernier mot sur la disponibilité

Dans le paysage actuel des plateformes de Streaming, la disponibilité des films peut varier. Cela peut influencer la planification de votre marathon X-Men. Bien que la majorité des films de la franchise soient actuellement disponibles sur Disney+, il est crucial de vérifier régulièrement leur disponibilité pour éviter toute interruption dans votre visionnage. Les contrats de licence et les droits de diffusion peuvent parfois changer. Cela entraîne le retrait temporaire de certains titres d'une plateforme.



Pour une expérience fluide, il est recommandé de planifier votre marathon X-Men à un moment où vous avez un accès complet à l'ensemble des films. Cela contribue à éviter la nécessité de passer d'une plateforme à une autre. Si vous envisagez de regarder tous les films d'un seul coup, assurez-vous que les titres que vous souhaitez voir sont tous disponibles sur le service de streaming que vous utilisez. Cela vous permet de profiter d'une immersion continue dans l'univers X-Men. Vous pouvez aussi tirer le meilleur parti de votre abonnement en accédant à l'intégralité de la saga sans interruptions.

Quel que soit l'ordre que vous choisissez, l'important est de vous plonger pleinement dans ce voyage unique que propose la saga X-Men. Chaque visionnage apporte son lot de découvertes, qu'il s'agisse de subtilités dans les dialogues, de références croisées ou de clins d'œil scénaristiques. Ceux-ci se révèlent au fur et à mesure que l'intrigue se déploie. Prenez le temps de savourer chaque film, d'apprécier la profondeur des personnages et la complexité des thèmes abordés. Laissez-vous emporter par l'imaginaire foisonnant de cet univers mutant. Bon visionnage !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.