Les anciens X-Men de retour dans Avengers : Secret Wars ? Découvrez comment !

Reynolds a officiellement annoncé le retour de Wolverine dans Deadpool 3, mais cela ne présagerait-il pas aussi un retour des X-Men parmi les Avengers ?

Nous attendons patiemment les informations officielles sur Deadpool 3 depuis des années maintenant. Le public se demande à quoi ressemblerait la première incursion de Ryan Reynolds dans le MCU. On savait que Shawn Levy était aux commandes, mais c’est tout.

Les fans et Reynolds lui-même ont réclamé le retour de Hugh Jackman, mais ce dernier a toujours affirmé avoir raccroché ses griffes. Sa retraite semble cependant s’être terminée parce que dans un tweet hilarant, Reynolds a révélé que Hugh Jackman revenait en tant que Wolverine dans Deadpool 3.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022