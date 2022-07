Les X-Men du MCU arriveront-ils dans les Gardiens de la Galaxie 3 ?

Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 pourrait voir l’arrivée des X-Men, les mutants de Marvel, grâce à un rôle spécifique.

Les premiers rapports des Gardiens de la Galaxie Volume 3 indiquent que le réalisateur James Gunn suivra la trame de l’histoire de la bande. La fin des Gardiens Volume 2 a sous-entendu l’arrivée d’Adam Warlock joué par Will Poulter.

Toutefois, l’acteur Chukwudi Iwuji joera le rôle de High Evolutionary. Si ce dernier n’est pas le plus connu des personnages Marvel, il pourrait bien changer radicalement le MCU en y introduisant les Mutants.

Le lien entre High Evolutionary, Les Gardiens de la Galaxie et les X-Men

High Evolutionary pourrait être un méchant qui combat les Gardiens de la Galaxie. Il recommencera ensuite à créer de nouvelles pseudo-Terres avec ses copains. Toutefois, en considérant la place de ce volume 3 dans la chronologie de la phase 5, le High Evolutionary peut apporter bien plus. On peut s’attendre à l’arrivée plus tôt que prévu des X-Men dans le MCU.

High Evolutionary était au centre de l’un des plus grands crossovers de Marvel Comics des années 1980 : The Evolutionary War. Cette saison a vu le retour du High Evolutionary sur Terre. Il est déterminé à améliorer le matériel génétique qu’il a vu et a créé « l’Evolution Bomb ». Cette arme force les terriens à évoluer. Ses projets sont contrecarrés par les Avengers, les Fantastic Four et les X-Men.

Des histoires ultérieures ont déjà indiqué en détail les liens entre High Evolutionary et les X-Men. Avant de devenir un savant-fou, Wyndham a étudié les travaux du généticien Nathaniel Essex alias M. Sinister le méchant des X-Men. Ce dernier était aussi un expert de la mutation génétique. Il a notamment utilisé le gène de Scott Summers alias Cyclope pour créer un spécimen parfait.

Ce sont les travaux d’Essex qui ont inspiré Wyndham à se lancer dans l’expérimentation génétique. Il a d’abord mené ses expériences sur Wundagore Mountain où ses Chevaliers de Wundagore ont vu le jour. L’arrivée de High Evolutionary dans le MCU serait liée à l’apparition du professeur Charles Xavier dans Doctor Strange in the multiverse of Madness. Il se pourrait que cela aboutisse à la création ou à la prolifération des mutants dans le MCU.

Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 pourraient impliquer l’Evolution Bomb. Dans ce cas, le High Evolutionary serait le personnage idéal pour insérer les X-Men et autres mutants dans le MCU. On aura la réponse à nos questions le 5 mai 2023 lorsque Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 sortira en salle.

Bien évidemment, il faut aussi considérer la fin de la série Ms Marvel. Ainsi, le film The Marvel, où l’héroïne mutante rencontrera Captain Marvel, pourrait aussi être la porte d’entrée des X-Men dans le MCU. Comme toujours, il faudra patienter.