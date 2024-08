Fans d’Alien vs Predator : Voici pourquoi Fede Alvarez est excité pour la suite !

Après Alien : Romulus, il faut croire que les fans ne seront pas en reste puisqu'un projet sur la suite d'Alien vs Predator pourrait bien voir le jour. Découvrez davantage dans ce qui suit !

Alien : Romulus est sans conteste l'un des meilleurs films de la saga Alien. En effet, l'opus a fait un démarrage impressionnant au box-office malgré quelques réserves des fans. Le film a été couronné de succès, ravivant la flamme des adeptes de sci-fi horrifique jusqu'au point de leur donner espoir sur une suite potentielle d'Alien vs Predator. Et pour légitimer cette annonce, personne d'autre que Fede Alvarez, coscénariste d'Alien : Romulus. Pour en apprendre davantage, poursuivez votre lecture !

Une suite pour Alien vs Predator au style de Fede Alvarez ?

L'idée de faire une suite à Alien vs Predator n'est autre que celle de Fede Alvarez. En effet, lors d'une discussion avec nos confrères de chez Deadline pendant la première d'Alien : Romulus, le coscénariste avait laissé entrevoir une lueur d'espoir qui a captivé l'attention des fans.

Ce dernier avait suggéré a suggéré une approche inédite pour un nouveau film Alien vs Predator. Pour ce concept, il pourrait faire appel à son ami Dan Trachtenberg, le réalisateur de 10 Cloverfield Lane et du très acclamé Prey.

Alvarez avait précisé que pour ce nouveau film, ils pourront prendre exemple sur Quentin Tarantino et Robert Rodriguez dans From Dusk Till Dawn. « Je réaliserai une moitié, et lui une autre moitié. » a-t-il suggéré.

Un crossover inattendu mais qui reste toutefois très prometteur

L'idée de faire une suite à Alien vs Predator est pour le moins excitante. Cela est d'autant plus vrai puisqu'elle sera réalisé conjointement par Alvarez et Trachtenberg. D'un côté, nous avons pu voir comment Alvarez a donné un nouveau souffle à la franchie Alien. Il a su dosé avec attention le mélange de tension, d'horreur et d'action pour un film qui plait à tous.

De l'autre, Trachtenberg a séduit les cinéphiles avec Prey. Ce succès démontre que le réalisateur maîtrise parfaitement l'univers des prédateurs. C'est certainement ce qui a permis à la franchise Predator de bâtir sa réputation.

L'idée d'un tel crossover semble arriver au bon moment. Avec les deux franchises en pleine résurgence, grâce aux succès respectifs d'Alien : Romulus et Prey, les conditions sont réunies pour donner naissance à un véritable chef d'œuvre horrifique. Il faut croire que ces deux maîtres du genre à la manette vont réserver une belle surprise. Espérons que ce projet voit le jour afin d'assouvir cette attente qui anime les fans depuis des années !

