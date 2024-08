Kill Bill Volume 3 : qu’est-il arrivé au film de Quentin Tarantino ?

Découvrez ce que Quentin Tarantino pourra nous réserver dans le prochain Kill Bill volume 3. Le Katana pourrait faire son grand retour, faisant le bonheur des amateurs d'actions et de suspens !

Depuis la sortie des deux premiers volets en 2003 et 2004, les fans de Quentin Tarantino n'ont cessé de spéculer sur la possibilité d'un Kill Bill 3. En effet, le dernier film nous a laissé sur notre faim, raison pour laquelle beaucoup d'entre nous réclament une suite. Mais si ce nouvel opus vient de voir le jour, qu'est-ce qu'il qui pourrait bien nous offrir ? Entre nouvelles vendettas au style de The Acolyte et le retour de personnages cultes, voici nos spéculations sur les possibilités d'un prochain Kill Bill que nous aimerons tous revoir sur nos petits écrans !

La revanche de Nikki : une nouvelle génération de vengeance

L'une des théories les plus populaires autour de Kill Bill 3 concerne le personnage de Nikki, la fille de Vernita Green, qui a été témoin du meurtre de sa mère par la Mariée (Beatrix Kiddo). La promesse de vengeance faite à cette jeune fille pourrait bien être le cœur de l'intrigue du troisième volet.

Nikki, maintenant adulte, pourrait se lancer sur les traces de la Mariée, créant une nouvelle dynamique de vengeance où les rôles seraient inversés. Selon les spéculations encore, Nikki pourrait être incarné par une Zendaya assoiffée de justice et une Beatrix vieillissante mais toujours redoutable. La scène serait à son paroxysme en matière d'intensité et de complexité niveau émotionnel.

Kill Bill 3 : une Beatrix Kiddo au bout de son voyage

Si Kill Bill 3 voit le jour, il est presque certain que le film marquera la fin du voyage de Beatrix Kiddo. Après avoir éliminé tous ses ennemis dans les deux premiers films, la question reste de savoir quel pourrait être son rôle dans cette nouvelle histoire. Serait-elle un mentor pour Nikki, ou bien la cible principale de sa vengeance ?

Quentin Tarantino a souvent parlé de son désir de clore les arcs narratifs de ses personnages d'une manière significative. On pourrait donc penser que le retour de Beatrix sera l'occasion parfaite pour explorer la rédemption, le sacrifice, ou encore la transmission de son savoir.

Le retour d'anciens ennemis : une menace persistante

Outre la revanche de Nikki, Kill Bill 3 pourrait également voir le retour d'anciens ennemis de la Mariée. Certains personnages, comme Elle Driver, laissée pour morte, pourraient bien revenir hanter Beatrix.

Avec Tarantino, on peut s'attendre à tous, notamment des retournements de situation imprévus et à des alliances surprenantes. Une confrontation finale entre Beatrix et ses anciens adversaires, offrirait une conclusion explosive à cette saga de vengeance. Avec une Nikki jeune et puissante comme jamais dans les parages !

Malgré toutes ces spéculations, Kill Bill Volume 3 reste un projet incertain. Bien que Quentin Tarantino ait exprimé son enthousiasme pour cette suite, il a également admis que la réalisation des deux premiers films l'avait épuisé, rendant un troisième volet intimidant à envisager.

L'idée de faire revenir l'univers de Kill Bill, notamment avec Maya Hawke serait une bonne chose. Cependant, le réalisateur avait avoué en 2023 que la probabilité de voir ce film se réaliser était quasiment inexistante. Nous pouvons donc continuer à espérer tout en se croisant les doigts pour que Tarantino puisse entendrons notre désir le plus cher !

