Alien Romulus : la fin du film expliquée

Vous avez fait votre pronostic sur les personnages qui allaient survivre à la fin d'Alien Romulus ? Découvrons ensemble comment se termine le film et qui va survivre aux attaques des xénomoprhes ?

Si vous êtes un fan inconditionnel de la saga Alien, il faut croire que vous allez retrouver votre bonheur dans ce nouvel opus ! Carnages, déchiquetages à haut vol, horreurs viscérales et bien évidemment, relations humaines complexes seront les ingrédients qui font de ce film un incontournable de l'été.

Alors que l'histoire se situe entre Alien et Aliens sur le plan chronologique, sa fin ouverte laisse place à de nombreuses spéculations. Toutefois, avant de plonger dans la suite potentielle d'Alien Romulus, voici ce que vous devez savoir de sa fin !

Disclaimer : cet article contient des spoilers si vous n'avez pas encore vu le film.

Est-ce que le xénomorphe hybride est toujours en vie ?

La fin d'Alien Romulus nous laisse découvrir combien Rain tient à Andy, au péril de sa vie. Alors que l'humanoïde est coincé au fond du vaisseau avec une horde de xénomorphes, Rain décide de partir à son secours. Kay ne souhaite pas laisser son amie affronter ce danger toute seule alors qu'elle se trouve bien en sécurité.

Du coup, elle décide de s'injecter de la formule Prométhée 5. Cette stratège lui a permis de dégommer les xénomorphes jusqu'à Andy. Sauf que Kay était enceinte, et elle n'était pas la seule à avoir bénéficié de la formule miracle. Son bébé s'est transformé en hybride, mi-humain, mi-xénomorphe.

Avec les mêmes traits que l'alien de Prometheus, ce dernier a vite semé le chaos dans le vaisseau. Il tua sa mère avant de s'attaquer à Rain. Elle réussira cependant à l'éjecter dans le vide spatial. La seule question est de savoir si la créature est morte ou si elle est encore vivante ? En effet, la franchise Alien nous a enseigné que le vide spatial n'est pas fatal pour ces créatures. La xénomorphe pourrait ainsi réapparaître dans une potentielle suite !

Fin d'Alien Romulus, cette relation sincère entre Andy et Rain

Bien que le film Alien Romulus aborde le sujet lié à la survie et le combat contre les xénomorphes, il faut reconnaître que la fin a misé sur le relationnel. En effet, nous avons pu explorer la dynamique entre les humains et les humanoïdes grâce à la relation que Rain et Andy ont développés. Contrairement aux autres droïdes conçus pour suivre les directives de Weyland-Yutani, Andy peut ressentir les émotions.

Cela lui a permis de développer un lien sincère avec Rain, sa sœur humaine, comme nous pouvons le voir dans la scène finale d'Alien Romulus. Malgré ses blessures, Rain va mettre Andy dans un caisson de cryostase. Elle lui promet de le remettre en état après quelques années. Dans cette scène de la fin d'Alien Romulus, nous pouvons apercevoir Rain enregistrer une dernière entrée dans le journal de bord du vaisseau avant de mettre ce dernier en autopilote destination Yvaga. Elle va ensuite plonger dans un profond sommeil avant le clap de la fin.

Est-ce qu'il y aura un autre film après Alien Romulus ?

J'y pense : au personnage d'Alien Romulus qui sort une citation d'un film qui n'est pas encore sorti dans la chronologie de la saga.



Y'a plein de moments super gênants comme ça dans le film. — Regelegorila (@regelegorila) August 15, 2024

Les avis restent mitigés concernant le film Alien Romulus, quoi qu'il en soit, cet opus a laissé une porte ouverte à une suite potentielle. En effet, à la fin du film, le doute sur la survie des derniers personnages plane, de même qu'une éventuelle résurgence de la créature extraterrestre éjectée du vaisseau. Quoi qu'il en soit, malgré notre spéculation, le résultat au box-office déterminera s'il y aura une suite pour Alien ou non. En attendant, vous pouvez profiter pleinement de cet œuvre de Fede Alvarez actuellement diffusé au cinéma.

