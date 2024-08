Alien Romulus : qui va survivre au film ? Voici les personnages et nos pronostics

Voici nos pronostics sur la chance de survie des personnages dans Alien Romulus ! Si vous êtes friand de sci-fi, d'horreur et d'une atmosphère de terreur palpable, ce film est parfait pour votre séance ciné, seul ou accompagné !

Alien : Romulus s'annonce comme un ajout palpitant à la franchise emblématique, avec son lot de morts tragiques et de survivants inattendus. Alors que les bandes-annonces laissent entrevoir un carnage inévitable, nous nous penchons sur les personnages susceptibles de survivre à cette nouvelle aventure mortelle après l'iconique Sigourney Weaver dans le rôle d'Ellen Ripley !

Navarro : l'un des personnages d'Alien Romulus dont la mort est certaine

Aileen Wu incarne Navarro, dont le sort semble scellé. Les bandes-annonces sont explicites. Elle est attaquée par un Facehugger et victime d'un Chestburster. Nous pouvons voir son corps ensanglanté tenu par un autre personnage. Ces indices suggèrent que Navarro sera l'une des premières victimes d'Alien : Romulus.

Bjorn : un destin sombre et tragique ou presque

Spike Fearn interprète Bjorn, vu dans des situations extrêmement dangereuses. Attaqué par des Facehuggers et poignardé par une pointe extraterrestre, les chances de survie de Bjorn paraissent minces. Les bandes-annonces d'Alien : Romulus laissent peu d'espoir quant à la survie de ce personnage.

Andy : ce personnage droïde d'Alien Romulus qui ne survivra pas

David Jonsson incarne Andy, un droïde dont les yeux deviennent blancs dans une scène. Cela suggèrerait une panne fatale. Étant donné le passé de la franchise avec les androïdes, il est probable qu'Andy ne survivra pas dans ce volet face aux Aliens.

Tyler et Kay : une survie encore incertaine

Archie Renaux et Isabela Merced jouent respectivement Tyler et Kay. Les bandes-annonces n'ont pas encore révélé leur sort, mais leur silence sur ces personnages laisse présager des fins potentiellement tragiques. Alien : Romulus, souhaitant garder des surprises, pourrait bien réserver leur sort pour le film.

Rain Carradine : est-ce qu'elle sera la nouvelle Ripley ?

Parmi les personnages marquants d'Aline : Romulus, Rain Carradine incarnée par Cailee Spaeny semble occupe un rôle important. Tout indique qu'elle pourrait être l'une des rares survivantes de ce film d'horreur. À l'instar de Ripley dans les films précédents, Rain semble destinée à endosser le rôle de la survivante emblématique, combattant les xénomorphes jusqu'au bout.

Si vous adorez les easter eggs, certaines rumeurs suggèrent la présence de personnages surprises qui renverront aux précédents œuvres. Il est même possible que certains d'entre eux vont survivre aux côtés de Rain Carradine bien que leur sort reste incertain.

Alien : Romulus promet d'être un chapitre intense et meurtrier de la saga Alien. Avec plusieurs personnages dont le sort semble déjà scellé et d'autres encore en suspens, les fans peuvent s'attendre à une aventure pleine de suspense et de surprises. Rendez-vous en salles pour découvrir qui survivra dans cette nouvelle rencontre avec les xénomorphes !

