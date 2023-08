Existence des extraterrestres : Ce scientifique d’Harvard aurait des preuves !

Un scientifique de Harvard a déchaîné les passions en ligne ces derniers jours en affirmant avoir trouvé des preuves de l’existence des extraterrestres.

En 2014, un étrange objet avait frappé la Terre aux larges des côtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cet objet, nommé officiellement Cneos 20140108, se déplaçait à une vitesse impressionnante de 180 000 km/h et a été identifié comme une météorite d’origine interstellaire. L’astrophysicien Avi Loeb de l’université d’Harvard s’est intéressé à cet événement et a enquêté sur cette mystérieuse météorite.

Une technologie extraterrestre ?

Avi Loeb et son équipe ont mené une étude approfondie sur cet objet spatial en utilisant des données sismologiques et astronomiques pour déterminer sa trajectoire. Cette enquête a entraîné une grande polémique dans la communauté scientifique, certains remettant en cause l’hypothèse d’une origine extraterrestre.

Le mois dernier, Avi Loeb affirmait que de minuscules sphérules récupérées au fond de l’océan étaient probablement d’origine extraterrestre. Selon lui, il pourrait s’agir de fragments d’un vaisseau extraterrestre.

Cette interprétation ne convainc pas encore l’ensemble de la communauté scientifique.

Un débat qui reste ouvert

Malgré les affirmations d’Avi Loeb, la question de l’existence des extraterrestres et de leur technologie reste toujours un sujet de débat. Il faudra donc attendre de nouvelles découvertes pour peut-être confirmer ou infirmer ces hypothèses.

De fait, la NASA possède une section dédiée à l’étude des OVNIs et la marine américaine refuse toujours de déclassifier certaines vidéos montrant des objets volants non identifiés. Ce mystère qui entoure ces données n’a cessé de remuer la curiosité du public ces derniers mois. Et l’affaire du professeur Loeb ne fera qu’attiser les passions.

