Un film légendaire de Jean Claude Vandam bientôt adapté en jeu vidéo : préparez-vous à boxer !

Si on adapte habituellement des jeux vidéos en films, cette fois, c’est la franchise Kickboxer qui s’apprête à devenir un jeu vidéo. Avec les créateurs du film, Force Multiplier Studios prépare effectivement un jeu qui permettra aux fans de plonger dans l’intensité des combats de kickboxing. Préparez-vous à vivre l’expérience de ce film légendaire dans un tout nouveau format interactif.

Une expérience immersive inspirée du film culte

Cette franchise a marqué les années 80 avec l’iconique Jean-Claude Van Damme. Quant au jeu vidéo Kickboxer, il promet de rendre hommage à l’œuvre originale de 1989. En même temps, il apportera des innovations dans le gameplay.

Force Multiplier Studios compte dans ses rangs des vétérans de l’industrie qui ont travaillé sur des franchises comme Call of Duty et Halo. Il s’apprête maintenant à révolutionner les jeux d’arts martiaux avec un système de combat viscéral et dynamique. Les joueurs affronteront des adversaires dans des combats intenses. Grâce au jeu vidéo Kickboxer, ils interagiront également avec des environnements exotiques et des mécaniques basées sur le décor.

Les développeurs souhaitent offrir une expérience immersive où chaque combat sera unique. Ils exploreront aussi les thèmes de résilience et de rédemption qui ont fait la popularité du film. À travers ce projet, les créateurs souhaitent capturer l’essence du Kickboxer original avec une touche de modernité pour les nouvelles générations de joueurs.

Un jeu vidéo Kickboxer par des développeurs passionnés

Une équipe de créateurs passionnés dirigera le jeu. On compte parmi eux Dimitri Logothetis, scénariste et réalisateur des récentes adaptations de Kickboxer. Leur ambition est de redéfinir les attentes des fans en matière de jeux d’arts martiaux, dont un des plus populaires est Mortal Kombat. Pour cela, ils visent à repousser les limites du genre.

Grâce à une narration soignée et un gameplay raffiné, Kickboxer : Le Jeu Vidéo fera plus que reproduire un film. Il offrira également une expérience avec de nouvelles mécaniques pour renouveler l’attrait des brawlers. Bien sûr, le projet est encore en phase de développement, mais de nouvelles informations viendront dans les mois à venir. Les fans peuvent s’attendre à une expérience pleine d’action et de sensations fortes.

