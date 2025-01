Tout savoir sur Mortal Kombat 

Savez-vous pourquoi Mortal Kombat continue d’attirer autant de gamers à travers le monde ? Qui sont les créateurs derrière cette série de jeux vidéo culte et combien de titres sont actuellement sortis ? Voici un tour complet de ce sujet passionnant.

Mortal Kombat est sans aucun doute l’une des franchises les plus emblématiques des jeux vidéo de combat. Depuis ses débuts en 1992, il a capté l’imagination de nombreux fans grâce à son système de combat unique et ses célèbres “Fatalities”. Avec une mise en scène cinématique particulièrement captivante et des combats sanglants, il s’est rapidement imposé comme un incontournable du genre.

C’est quoi Mortal Kombat ?

Il s’agit d’un divertissement vidéoludique né dans les années 90, une période riche en innovations pour les jeux vidéo. À cette époque, la compétition entre les développeurs était féroce, et chaque nouvelle sortie cherchait à repousser les limites de ce qui était possible. Lorsque le premier jeu Mortal Kombat a été lancé, il a causé un véritable choc culturel grâce à son style graphique réaliste et ses combats ultra-violents. Il se distinguait nettement des autres jeux de combat disponibles sur le marché.

Ainsi, Mortal Kombat a rencontré un énorme succès commercial dès sa sortie, mais il a également suscité de nombreuses controverses. En raison de sa violence graphique et de son contenu adulte, beaucoup de parents et de responsables politiques ont critiqué le jeu. Ils ont estimé qu’il était inapproprié pour les jeunes joueurs. Malgré ces critiques, ou peut-être grâce à elles, Mortal Kombat a continué à gagner en popularité. Il a même donné naissance à plusieurs suites, spin-offs et adaptations.

Néanmoins, afin de répondre à ces préoccupations, les créateurs ont instauré un système de classification par âge. Leur but est d’informer les consommateurs sur le contenu des jeux vidéo. Ce passage obligé a permis d’assainir un peu l’image de la franchise tout en conservant son essence originale. À rappeler que Mortal Kombat repose sur des combats intenses et visuellement marquants.

Qui a créé Mortal Kombat et de quoi s’est-il inspiré ?

Derrière la naissance de cette série culte se trouvent deux figures clés du domaine des jeux vidéo : Ed Boon et John Tobias. Ensemble, ils ont donné vie à l’une des franchises les plus iconiques. Ed Boon, programmeur de formation, et John Tobias, dessinateur talentueux, ont uni leurs forces pour créer un jeu différent de tout ce qui existait à l’époque.

Les deux hommes travaillaient alors chez Midway Games, une entreprise de développement de jeux vidéo basée à Chicago. Les arts martiaux ont joué un rôle crucial dans l’élaboration de Mortal Kombat. John Tobias, grand amateur de films d’arts martiaux, s’est inspiré de nombreuses productions cinématographiques asiatiques. Cette influence se reflète également dans la diversité des styles de combat représentés dans le jeu.

Ed Boon et John Tobias ont notamment tiré des idées de célèbres films tels que ceux qui mettent en vedette Bruce Lee. La fluidité des mouvements et l’accent sur des techniques spécifiques ont grandement contribué à structurer le gameplay de Mortal Kombat. Ils fournissent aux joueurs une expérience plus réaliste et immersive.

Outre les arts martiaux, les films d’action des années 80 et 90 ont laissé leur empreinte sur Mortal Kombat. Les films tels que « Commando », « Predator » ou encore « Bloodsport » ont influencé la conception des personnages et des scénarios. Ces films, connus pour leurs scènes de bataille spectaculaires et leurs héros charismatiques, ont aidé les créateurs à définir l’esthétique et l’ambiance du jeu.

Ces influences cinématographiques se manifestent également à travers les célèbres fatalités du jeu. Il s’agit de mouvements finaux qui apportent une touche dramatique et violente aux combats. Ce mélange d’intensité visuelle et de brutalité a permis à Mortal Kombat de se démarquer rapidement au sein du marché des jeux de combat.

Combien de titres la série possède-t-il ?

Suite au succès initial, plusieurs opus se sont succédé rapidement. Mortal Kombat II a été lancé en 1993, suivi de Mortal Kombat 3 en 1995. Chacun de ces jeux a amélioré le système de combat tout en introduisant de nouveaux personnages et modes de jeu. Les innovations ne se sont pas arrêtées là ; nous avons également vu des itérations comme Ultimate Mortal Kombat 3 et Mortal Kombat Trilogy. Celles-ci rassemblent tous les combattants des jeux précédents.

En 1997, Midway, la société derrière Mortal Kombat, a essayé d’élargir l’univers de la franchise avec “Mortal Kombat Mythologies : Sub-Zero et Mortal Kombat Special Forces”. Bien que ces tentatives n’aient pas rencontré le même succès que les titres principaux, elles ont permis d’explorer davantage l’univers riche de la série.

La nouvelle ère de la renaissance et de la modernisation

Après quelques années moins fructueuses, la série a connu un renouveau avec la sortie de “Mortal Kombat : Deadly Alliance” en 2002. Cette période a marqué le début de la « nouvelle ère » de Mortal Kombat. Elle est caractérisée par des graphismes améliorés, des histoires plus complexes et des systèmes de combat raffinés.

Les titres suivants, y compris “Mortal Kombat : Mystification” (2004) et “Mortal Kombat : Armageddon” (2006), ont continué cette tendance. L’introduction de nouveaux modes de jeu tels que le mode “konquest” ajoute des éléments narratifs complexes, ce qui enrichit l’expérience globale.

La résurrection de la franchise

Le véritable tournant est arrivé en 2011 avec le reboot intitulé simplement “Mortal Kombat”. Ce jeu a non seulement rafraîchi la série en redémarrant la chronologie, mais a aussi réintroduit les personnages classiques sous une lumière moderne. Le système de combat affiné et les graphismes impressionnants ont consolidé sa place parmi les meilleurs jeux de combat de l’époque.

Subséquemment, Mortal Kombat X (2015) et Mortal Kombat 11 (2019) ont continué de repousser les limites de ce que cette franchise pouvait offrir. Avec chaque nouveau titre, NetherRealm Studios, désormais responsable de la série, a continué d’innover. Il a notamment modernisé les aspects du gameplay, des récits profonds, et bien entendu, des “fatalities” toujours plus impressionnantes.

Précisons qu’il s’agit d’un jeu de combat où deux combattants s’affrontent jusqu’à ce que l’un d’eux soit vaincu. Le but principal est de maîtriser les mouvements et les techniques spécifiques de chaque personnage afin de remporter la victoire. Parmi les personnages de la franchise, on retrouve notamment Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, et bien d’autres, chacun ayant ses propres pouvoirs et styles de combat.

Les matchs se déroulent généralement en trois rounds, et le joueur qui gagne deux rounds remporte le match. Chaque kombattant dispose d’une barre de santé qu’il faut surveiller attentivement. Une fois que celle-ci est épuisée, le personnage est KO pour ce round. La barre d’énergie, quant à elle, permet de déclencher des attaques spéciales qui peuvent renverser la situation en votre faveur.

La première étape pour bien jouer à Mortal Kombat est de choisir le personnage qui correspond le mieux à votre style de jeu. Certains préfèrent les combattants rapides comme Liu Kang, tandis que d’autres optent pour des personnages plus puissants, mais moins agiles. Chaque personnage a des combos et des coups spéciaux uniques. Il est donc crucial de passer du temps à pratiquer avec différents kombattants pour trouver celui qui vous conviendra le mieux.

Entraînez-vous dans le mode tutoriel ou contre l’IA pour comprendre les forces et faiblesses de chaque personnage. Ceci vous permettra également de vous habituer aux commandes et aux différentes mécaniques du jeu.

Maîtriser les commandes et combos

Pour débuter dans Mortal Kombat, apprenez les mouvements de base comme les coups de poing, les coups de pied, les projections, les blocages et les esquives. À mesure que vous progressez, commencez à apprendre et à maîtriser les combos complexes et les coups spéciaux de votre personnage. Ces combos sont généralement la clé pour infliger des dégâts importants à votre adversaire.

N’oubliez pas que chaque personnage a des mouvements spéciaux spécifiques, activés par des combinaisons de touches précises. Entraînez-vous régulièrement pour exécuter ces mouvements rapidement et efficacement en plein combat. De plus, l’utilisation stratégique des blocages et des contres peut grandement améliorer vos performances en jeu.

Stratégies avancées pour exceller

Pour aller au-delà des bases et devenir un expert de Mortal Kombat, commencez par gérer les distances et les espaces. Le positionnement sur le champ de bataille est crucial. Apprenez à maintenir une distance appropriée entre vous et l’adversaire pour maximiser l’efficacité de vos attaques tout en minimisant les risques. Certains personnages excellent dans les combats à proximité tandis que d’autres sont plus efficaces à distance. Ajustez votre stratégie en fonction du personnage que vous utilisez ainsi que de celui de votre adversaire.

Diversifiez vos approches : alternez entre les attaques rapprochées et les attaques à distance pour déstabiliser votre adversaire. Utilisez aussi les interactions avec le décor à votre avantage. Vous pouvez, par exemple, jeter des objets ou utiliser des éléments du décor comme arme improvisée.

D’ailleurs, chaque joueur a tendance à suivre des patterns de comportement pendant les combats. Être capable de lire et d’anticiper les mouvements de votre adversaire peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Analysez la manière dont ils attaquent, défendent et se déplacent. Adaptez ensuite vos propres actions pour contrer efficacement leurs tactiques.

Étudiez les replays de matchs, que ce soit les vôtres ou ceux de joueurs professionnels. Ainsi, vous identifierez les méthodes utilisées par les autres. Plus vous comprenez les habitudes des autres joueurs, mieux vous pourrez prévoir et neutraliser leurs mouvements lors des combats futurs.

Utilisation des fatalités et des pouvoirs spéciaux

Apprendre et maîtriser les “Fatalities” est indispensable pour tous les fans de Mortal Kombat qui désirent ajouter une touche de spectacle à leurs victoires. Cependant, ces mouvements nécessitent une combinaison de touches précise ainsi qu’un timing impeccable. Familiarisez-vous avec les commandes spécifiques de chaque Fatality de votre personnage préféré afin de les exécuter sans difficulté lors des moments décisifs.

Outre les Fatalities, chaque personnage possède des pouvoirs spéciaux qui peuvent changer le cours d’un combat. Liu Kang, par exemple, peut utiliser des « Hadoukens » de feu pour attaquer à distance. En revanche, certains personnages peuvent se téléporter pour surprendre leurs ennemis.

Ces pouvoirs spéciaux consomment généralement de l’énergie, représentée par une jauge spécifique à côté de la barre de vie. Apprenez à gérer cette ressource pour optimiser l’utilisation de ces capacités en combat. N’hésitez pas à expérimenter avec différents pouvoirs pour déterminer lesquels correspondent le mieux à votre style de jeu.

