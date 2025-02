Après sa sortie, voici comment Captain America: Brave New World restructure l’avenir de Marvel

Attention, le film Captain America Brave New World est sorti ce 14 février 2025. Mais si vous ne l’avez pas encore vu, je vous conseille de vous abstenir de lire ce qui suit. Alerte spoiler !

Comme à la fin de la série, l’histoire tourne toujours autour d’Anthony Mackie. Mais cette fois, il est plus impliqué dans le monde politique, vu qu’une conspiration se déroule à la Maison Blanche qui accueille justement un nouvel arrivant. C’est l’actuel président des États-Unis, Thaddeus Ross, interprété par Harrison Ford.

Un film plein de rebondissements qui en annonce d’autres

Sans vous révéler entièrement ce qui se passe dans Captain America Brave New World, je peux tout de même tout de suite affirmer que sa sortie a des implications majeures sur l’avenir de l’univers cinématographique Marvel. Le film essaie de poser les bases de ce qui est à venir : spécifiquement deux nouveaux films Avengers qui pourraient ramener le MCU à sa gloire d’antan.

La connexion de ce film avec la série Falcon & the Winter Soldier est déjà une évidence. Mais si vous rajoutez le fait qu’on y mentionne le géant Céleste qui est sorti de l’océan dans Les Éternels, ainsi que Sidewinder et Samuel Sterns qui était dans L’Incroyable Hulk, on a l’amalgame parfait qui laissera les fans de l’Univers Marvel sur leur faim.

Since it's not a woke, preachy, obnoxious bore, I'm definitely going to see Captain America: Brave New World.

If you want to tick off racists, give it a go at your local theater. pic.twitter.com/Ghu9bJJqco February 15, 2025

Est-ce que la sortie de Captain America Brave New World reboostera les films Marvel ?

Il est fortement possible que Captain America Brave New World nouvellement sorti en salle redonnera du punch aux films Marvel. Comme les dernières sorties n’ont pas fait un énorme buzz, les studios espèrent que celui-ci remettra la machine en marche.

On y mentionne l’éventualité d’une collaboration entre le nouveau Captain America et des teams comme les X-Men, les Quatre Fantastiques et une poignée d’Avengers. Ils combattront cette fois tous dans le même univers des méchants venus d’univers parallèles. Ça fait un peu tourner la tête. Mais cela pose les bases de nouvelles histoires qui remplaceront la programmation cinématographique actuelle.

Une partie de l’intrigue tourne autour de l’adamantium

Ce qui est marquant dans l’histoire de Captain America Brave New World – pour ceux qui l’ont vu après sa sortie – c’est l’apparition de l’adamantium. Qui eut cru que le cadavre calcifié du Céleste émergeant de l’océan Indien en soi fait ? Eh bien, c’est ce qui est intéressant à voir.

Décrit comme étant encore plus puissant que le vibranium qui est déjà détenu et uniquement exploité par le Wakanda, cette découverte est une source de conflits dans le film. Et la présence de ce minerai dans le MCU laisse présager un monde dans lequel un nouveau Logan naît et devient Wolverine.

On parle de nouveau du Multivers

Par la suite, l’apparition de Samuel Sterns va nous replonger dans le multivers. On y a déjà eu droit dans Spider-Man : No Way Home à Doctor Strange in the Multiverse of Madness en passant par Deadpool & Wolverine. Mais cette fois, la trame semble plus complexe. Le film est donc à regarder absolument si vous voulez être témoin des scènes inédites qui se trouvent dedans.

