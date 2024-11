Harrison Ford VS Captain America : ce duel mythique est dans ce film !

Le nouvel épisode de l’univers cinématographique Marvel, Captain America: Brave New World, s’annonce explosif. Sam Wilson, ex-Falcon et désormais porteur du bouclier de Captain America, doit faire face à des enjeux politiques et personnels majeurs. Un face-à-face entre le nouveau Captain America et un Red Hulk dopé aux rayons Gamma va secouer les fondements mêmes du pays.

Le nouveau Captain America contre le Président Red Hulk

Dans ce long-métrage, Harrison Ford interprète Thaddeus Ross, le nouveau président des États-Unis. L’intrigue commence par un attentat le visant. Ancien général militaire, Ross incarne la figure de l’autorité, mais son passé trouble refait surface. Après l’attaque, il se transforme en Red Hulk. Ce dernier est une version dévastatrice de lui-même, prête à tout pour instaurer son ordre.

Sam Wilson, désormais Captain America, se retrouve dans une situation délicate dans ce film avec Red Hulk. Son propre pays le traque et il doit à tout prix prouver son innocence. En même temps, il est tenu de sauver la nation d’une guerre imminente. Ce face-à-face entre Wilson et Ross promet d’être l’un des moments les plus intenses du film.

Un casting impressionnant et des alliances inédites

L’affrontement entre Wilson et Ross est loin d’être le seul attrait du film Captain America: Brave New World. L’œuvre introduit également d’autres personnages qui enrichissent l’intrigue. Shira Haas, révélée dans Unorthodox, incarne Sabra, une super-héroïne israélienne aux pouvoirs uniques.

https://twitter.com/cosmic_marvel/status/1855364758121144428

D’autres visages familiers rejoignent également le casting de ce film dans lequel Red Hulk et Captain America s’opposent. Citons particulièrement Giancarlo Esposito que le public connaît pour son rôle dans Breaking Bad. Il incarne le méchant Sidewinder. Tim Blake Nelson, alias le Leader, apporte aussi une touche de mystère à cette nouvelle aventure. Ce casting de qualité, couplé à des enjeux élevés, promet de faire de ce film un moment marquant de l’univers Marvel.

