Breaking Bad : que sont devenus les acteurs de la série en 2023 ?

Fans de Breaking Bad, découvrez ce que sont devenus les acteurs de la série en 2023 depuis sa diffusion sur AMC en 2008 !

Après avoir remporté 16 Emmys, Breaking Bad est certainement l’une des séries dramatiques la plus célèbre de tous les temps. Depuis 2008 jusqu’en 2013 après la diffusion du dernier épisode, la série a conquis un grand nombre de téléspectateurs tout en berçant toute une génération. D’Aaron Paul à Bryan Cranston, en passant par Dean Norris jusqu’à Giancarlo Desposito, découvrez ce que sont devenus vos acteurs préférés 10 ans après la série culte !

Bryan Cranston, le seul et unique Walter White

Tout comme son compagnon du crime dans Breaking Bad, Bryan Cranston a vu sa carrière décollé après la série. On peut le voir apparaître dans plusieurs films et séries notables, à l’instar de Godzilla, SuperMansion, The One and Only Ivan, et il a fait une apparition dans Better Call Saul. En outre, l’acteur devrait jouer dans les films Argylle et Asteroid City.

Aaron Paul alias Jesse PInkman

Après avoir interprété le rôle de Jesse Pinkman dans Breaking Bad, l’acteur Aaron Paul a joué dans d’autres rôles. Le bad boy d’Albuquerque a joué dans d’autres films et séries notamment The Path, Truth Be Told, BoJack Horseman, Adam en plus d’un caméo dans la saison finale de Better Call Saul. Les fans peuvent également voir Paul jouer dans Westworld saison 4. Pour le Super Bowl 2023, vous pouvez retrouver le duo Bryan Cranston et Aaron Paul le temps d’une pub. Pour une marque de chips, ils reprennent une scène très connue de tous, parfait pour se remémore le bon vieux temps !

Giancarlo Esposito, le fameux Gus

Esposito est dans le métier depuis longtemps, mais ce n’est qu’avec Breaking Bad que sa carrière d’acteur et de réalisateur a pris un nouveau tournant. L’acteur a décroché des rôles étonnants, et a même rejoint l’une des plus grandes franchises via une série Star Wars. Si vous souhaitez découvrir Gus dans d’autres rôles, n’hésitez pas à regarder Dear White People, Coda, The Mandalorian, The Boys, et bien sûr, nous sommes ravis de l’avoir revu dans Better Call Saul.

Dean Norris, agent de la DEA

The Big Bang Theory et Scandal nous viennent à l’esprit lorsque nous évoquons Dean, en dehors de Breaking Bad, bien sûr. L’acteur est également apparu dans Better Call Saul auparavant, et, bien que cela ne soit pas confirmé, nous espérons le revoir dans la dernière saison. Vous pouvez également voir Norris dans United States of Al, The Parenting et Scary Stories To Tell in the Dark 2, tous deux en pré-production.

Anna Gunn, l’épouse White

Skyler White était détestée de tous les fans, ce qui signifie que Gunn a bien fait son travail ! On ne peut nier qu’elle est une merveilleuse actrice. Après Breaking Bad, l’actrice a joué dans Gracepoint, Shades of Blue, Prodigal Son et Land of Dreams.

Bob Odenkirk, l’avocat véreux

Inutile de dire que Bob Odenkirk est un nom très populaire depuis le succès planétaire de Better Call Saul. Qui aurait cru qu’un spin-off, et encore moins un prequel, deviendrait aussi populaire après que l’acteur ait joué dans Breaking Bad ? Mais en plus de Better Call Saul, Odenkirk a joué dans Fargo, Les Indestructibles 2, Little Women et Nobody.

Jonathan Banks, le policier corrompu

Le personnage de Mike, interprété par Jonathan Banks, meurt malheureusement dans la série Breaking Bad, mais c’est ce qui rend l’intrigue des plus passionnantes ! C’est l’un des acteurs qui a permis au film de grandir et d’atteindre des sommets. Pour revoir la performance de l’acteur, il suffit de passer à Better Call Saul, Community, Horrible Bosses 2 ou encore The Damaged. Des films qui feront certainement le bonheur des fandoms de la série !

Betsy Brandt, la surprenante Marie

Marie Schrader, interprétée par la talentueuse Betsy Brandt dans Breaking Bad, est certainement la tante que tout le monde rêve d’avoir. On peut revoir l’actrice dans The Michael J. Fox Show, Masters of Sex, Parenthood, Life in Pieces, Pearson, Love, Victor, et on peut la voir dans le prochain film The Valet.

RJ Mitte, le fils de Walter

RJ Mitte est l’un des acteurs avoir joué dans Breaking Bad. Il a volé nos cœurs en interprétant le rôle de Walter White Jr., le fils handicapé de Walter. Si vous avez envie de le voir jouer davantage, vous pouvez le retrouver dans Switched at Birth, Who’s Driving Doug, The Recall et The Oak Room, The Unseen et Escape from Paradise. Nous avons hâte de le revoir à l’écran très prochainement.

A noter que toutes les saisons de la série Breaking Bad et de Better Call Saul sont disponibles sur Netflix, à visionner sans modération !