Toutes les saisons de Breaking Bad classées des pires aux meilleures

Découvrez notre classement des saisons de la série Breaking Bad, des pires (ou du moins, celles qui ne sont pas parfaites) jusqu’aux meilleures. De quoi se remémorer la série et la revoir !

Après 5 saisons, 62 épisodes, 2 jours et 14 heures de visionnage, Breaking Bad reste très ancré dans la mémoire de beaucoup de sérivores. La série nous raconte comment Walter White (Bryan Cranston), un professeur de chimie lambda est devenu un génie du crime pour mettre sa famille à l’abri des besoins après sa mort. Il se met à la vente de méthamphétamine.

Tout au long de la série, les téléspectateurs s’embarquent sur une montagne russe de sentiments. Sauf que toutes les saisons ne se valent pas ; certaines sont beaucoup plus intriguantes que d’autres. C’est pourquoi, nous avons concocté ce top pour vous donner une idée sur la qualité des saisons, avec des résumés en bonus !

Saison 2 : trop de mort dans une seule saison

Nous pouvons croire que Breaking Bad a été victime du succès de son lancement dans la saison 2. Bien que l’intrigue ait été peaufinée avec attention, la saison 2 manque un certain discernement. En effet, l’histoire continue tout en nous présentant un autre visage des personnages. Walter et Jesse continuent de produire de la métanphétamine et arrivent à en tirer énormément d’argent. Ils sont en conflit avec Tuco Salamanca et Saul Goodman.

Des rivalités naissent également entre les deux compères, rendant leur relation des plus toxiques. Sauf que l’histoire ne s’arrête pas là. La saison 2 est surtout marquée par un nombre important de meurtres et de morts. Tout a commencé avec le côté impassible de Walter qui regarde la copine toxico de Jesse en train de mourir. Perversité, direz-vous ? Et si c’était sa manière de regarder la mort en face !

Saison 1 : le naturel fait bien les choses

Contrairement aux idées reçues, la saison 1 de Breaking Bad est meilleure que ce qu’on pouvait l’attendre. Si les scénarios doivent se développer petit à petit autour des intrigues, c’est pour que la série puisse mûrir et s’améliorer au fil du temps. Dans Breaking Bad c’est tout à fait le contraire, la première saison est presque parfaite. Le début de l’histoire introduit l’intrigue de manière naturelle, permettant à l’histoire de retrouver ses bases.

C’est dans la première saison que nous apprenons la maladie de Walter et comment il va tout faire pour assurer une vie confortable à sa famille après sa mort. C’est dans cette saison que l’idée de fabriquer et de vendre de la méthamphétamine est née. De fil en aiguille, la première saison nous plonge au cœur de toute l’histoire tout en réveillant notre envie de continuer à lire !

La saison 5 : encore des morts

La première moitié de la saison 5 est jugée d’être un peu glauque que ce nous espérons. Les téléspectateurs l’attendaient impatiemment sauf qu’elle ouvre le bal avec la mort des principaux personnages. Gus, Hector Salamanca et Mike sont morts. Jesse décide de se retirer du showbizz, et Walter doit également en faire pareil. Comme ils ont accumulés une énorme somme, la femme du prof de physique n’arrive plus à les blanchir.

A ce stade, les téléspectateurs ont espéré une fin en apothéose. Quoi qu’il en soit, nous avons été témoin que la saison a laissé aux personnages le temps de se construire. Il est évidemment que la dernière moitié de la saison 5 a offert une belle conclusion sur les évènements restés en suspens dans les précédentes saisons. Alors, dire que la saison 5 est un flop parce qu’il est beaucoup plus lent, c’est un peu tiré par les cheveux. Attendez de tout voir pour pouvoir se faire une idée bien précise de la série.

La saison 3 : le paroxysme du raffinement

Tous les fans de Breaking Bad sont unanimes, la saison 3 reste l’une des meilleures saisons de la série. Les personnages sont bien mis en valeurs, offrant un côté bien travaillé à la série. Les deux compères sont bien placés dans l’univers du crime, plongeant les téléspectateurs dans un monde surréaliste.

L’intrigue présente de nombreux rebondissements, rendant la série encore plus palpitante. Le côté complexe de la troisième saison la rend encore plus agréable à visionner, même de façon répétée. Alors, si vous souhaitez vérifier nos dires, n’hésitez pas à regarder la saison à nouveau. Vous pouvez retrouver la saison 3 sur Netflix.

La saison 4 : l’avant-dernière pour tenir la route

Arrivée à la deuxième place de ce top, la saison 4 demeure le cœur de Breaking Bad. Cette saison a permis à la série d’atteindre le sommet en devenant l’une des séries la plus visionnée de tous les temps. La saison a permis à tous les personnages de s’établir dans leur rôle. Les téléspectateurs peuvent découvrir la motivation de chaque personnage, évitant que les épisodes ne deviennent ennuyeux.

Si vous aimez les scènes d’action, la saison 4 saura vous satisfaire. Vous découvrirez un Gus qui se transforme en tueur impitoyable, mettant à genoux tous les méchants du cartel qui voulait mettre la main sur son marché. Mais jusqu’à quand ? A vous de le découvrir dans la saison 5 !

La saison 5 : la deuxième moitié avec tout son jus !

Nous avons gardé la meilleure pour la fin ! Quoi qu’il en soit, après avoir décortiqué l’ensemble de la série, la deuxième moitié de la saison 5 est certainement la meilleure. C’est unanime, surtout si vous êtes un fan incontesté de ce prof de chimie dans la peau d’un gangster ! La mort de Gus dans la première moitié de la saison 5 donne un nouveau souffle à la série. Vous découvrirez les meilleurs rebondissements de la série dans cette dernière moitié.

Vous allez comprendre comment les alliés de Walt et de Jesse sont devenus les principaux méchants. Todd et son oncle Jack sont devenus les plus odieux de tous les personnages de la série, si la mort de Mike et Hank reste la plus douloureuse. Nous découvrirons également l’évolution de la relation du professeur et l’élève qui sont devenus des apprentis bandits.

Breaking Bad et son spinoff Better Call Saul sont disponibles en streaming sur Netflix. Par ailleurs, vous pouvez découvrir les nouveautés sur Netflix à ne pas manquer pour ce mois.

