Better Call Saul est-elle meilleure que Breaking Bad ? Notre verdict

Les téléspectateurs débattent depuis des années sur la meilleure série entre Better Call Saul t Breaking Bad. Voici notre verdict.

Est-ce que Better Call Saul est meilleure que Breaking Bad ? Le débat fait rage depuis des années pour savoir qui de Better Call Saul et Breaking Bad est le meilleur. Quiconque a gardé les deux émissions sait qu’il existe des différences très distinctes entre les deux séries. Voici donc les éléments de comparaison entre ces deux séries.

Thèmes

Lorsqu’on est en proie aux vices de l’argent, du pouvoir et de la renommée, on s’engage inévitablement dans une descente aux enfers. C’est le lien principal entre ces deux séries. Breaking Bad est un drame policier dur. Better Call Saul est quant à elle, un drame juridique à combustion lente devenu drame criminel.

Sur le thème, Better Call Saul et Breaing Bad ont des finalités opposées. La première série détaille comment un méchant cherche à trouve du bien en lui-même. La deuxième quant à elle relate comment un homme bon est devenu méchant. Toutefois, les deux séries sont égales en termes d’efficacité pour relater leurs objectifs de narration respectifs.

Personnages

Better Call Saul remporte sans équivoque la victoire sur ce plan. En effet, les personnages principaux de Breaking Bad sont désormais emblématiques pour la plupart. Ceux de Better Call Saul gagnent quant à eux en richesse. Cela affecte toutefois notre vision et notre compréhension de la série de base.

La différence dans leur gestion des rôles féminins est aussi frappante. Kim par exemple, a toujours été un élément crucial d l’histoire. On n’y retrouve pas les stéréotypes de « femmes en colère » pour lesquels Skylar White d’Anna Gunn a souvent été critiquée.

Better Call Saul a aussi rendu les criminels de la franchise beaucoup plus intéressants. Cela nous emmène au plus profond de la vie et de la psychologie de Gus Fring et Mike. Ils sont plus complexes que dans Breaking Bad.

Histoires

Les deux séries racontent tous les deux comment deux personnes sont tombées dans le gouffre. Cependant, Better Call Soul nécessite une plus grande attention des téléspectateurs. Ces derniers ont besoin de plus de temps pour s’immerger dans l’histoire. Ce n’est pas le cas avec Breaking Bad. Elle offre des sensations fortes avec ses crimes d’une minute à l’autre. La série de base captive plus facilement.

Better Call Saul et Breaking Bad sont disponibles en streaming sur Netflix.