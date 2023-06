L’incroyable Hulk : Pourquoi Edward Norton n’est jamais revenu pour la suite ?

Hulk peut continuer à exister dans l’univers cinématographique Marvel. Cependant, des conflits d’ego et des plans d’univers partagés ont empêché Edward Norton de rejoindre ses co-stars de L’Incroyable Hulk dans leur retour dans les films du MCU.

L’Incroyable Hulk et son impact sur le MCU

En 2008, un film a fait ses débuts et continue d’avoir des répercussions majeures sur l’univers cinématographique Marvel. Non, il ne s’agit pas de Iron Man. Nous parlons du deuxième film du MCU, qui est sorti un mois après Iron Man : l’incroyable Hulk avec Edward Norton.

Les références à L’Incroyable Hulk dans le MCU

Pendant des années, il semblait que Marvel voulait ignorer L’Incroyable Hulk, ne faisant référence aux événements du film que dans les séries Netflix de le MCU également tangentes. Mais ensuite, William Hurt a repris son rôle du général Thunderbolt Ross dans Captain America: Civil War.

Ensuite, Tim Roth est revenu en tant qu’Abomination dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et She-Hulk: Avocate. Maintenant, Tim Blake Nelson et Liv Tyler sont de retour en tant que Samuel Sterns alias Le Leader et Betty Ross pour Captain America: Brave New World.

Le remplacement d’Edward Norton par Mark Ruffalo en tant que Hulk

Mais il reste une omission notable dans cette incroyable réunion. L’incroyable Hulk lui-même, Edward Norton en tant que Bruce Banner. Pour les premiers spectateurs du film, le Banner nerveux et névrosé de Norton était un point fort de ce film autrement critiqué.

Et pourtant, lorsque le Hulk est réapparu dans le MCU dans Avengers en 2012, le Géant de Jade est apparu sous les traits de Mark Ruffalo en tant que Banner, et cela depuis lors.

Les conflits entre Edward Norton et Marvel

Lorsque Norton est venu pour L’Incroyable Hulk, il a apporté avec lui plusieurs distinctions en tant qu’acteur, dont deux nominations aux Oscars. Plus important encore, Norton rappelait aux producteurs Kevin Feige et Gale Ann Hurd Bill Bixby, qui a joué le rôle de Banner pendant des années dans la série télévisée L’Incroyable Hulk.

Après la réception mitigée du film idiosyncratique de Ang Lee sur Hulk, Hurd et Feige espéraient ancrer le nouveau film, mettant en avant le caractère fugitif du voyage solitaire de Banner. Norton avait également le désir de travailler derrière la caméra, ayant écrit et retravaillé ses propres scénarios par le passé.

Les problèmes avec le montage du film

Finalement, la Writers Guild of America a dû intervenir et a accordé le crédit exclusif à Penn. Mais, les véritables problèmes ont commencé lorsque Norton s’est heurté à Kevin Feige. Comme tout lecteur de ce site le sait, Feige est le chef d’orchestre du MCU et dirige véritablement chaque film et chaque série TV de la franchise.

Dans une interview de 2008 avec Collider, Leterrier se souvient de Norton s’énervant avec les producteurs à propos du montage du film, et finissant par quitter le projet. Lorsque le film est finalement sorti en salles, Norton a refusé de faire la promotion, passant du temps à l’étranger.