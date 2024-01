Scarlett Johansson : Ses 10 meilleurs films classés, et où les regarder

Voici les meilleurs films de Scarlett Johansson, l’actrice américano-danoise qui est également une chanteuse à la voix d’or !

Que ce soit en incarnant une super-héroïne ou en donnant sa voix à un dispositif technologique très avancé, Scarlett Johansson a prouvé son talent d’actrice. Son projet le plus récent, la comédie dramatique Asteroid City de Wes Anderson, est l’un des films les plus attendus de l’année. N’oubliez pas de l’ajouter à votre agenda puisque sa sortie au cinéma est prévue le 23 juin.

Bien que la plupart des gens la connaissent pour avoir joué Natasha Romanoff ou la Veuve noire, il faut croire qu’elle a excellé dans les séries Marvel ? Du Captain America : Le soldat de l’hiver à Lost in Translation, voici les films les mieux notés de Johansson selon le Tomatometer.

Captain America : Le Soldat de l’hiver – 2014

Faisant partie des meilleurs films de Scarlett Johansson, Le Soldat de l’hiver est la suite de Captain America : First Avenger. Il met en scène Steve Rogers, alias Captain America, qui vit tranquillement à Washington, D.C. et tente de s’adapter au monde moderne. Cependant, lorsqu’un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau d’intrigues qui met le monde en danger.

Il s’associe à Black Widow pour dénoncer une conspiration grandissante tout en faisant équipe avec le Faucon afin d’affronter le redoutable Soldat de l’Hiver. Le film a été bien accueilli par la critique et a remporté plusieurs récompenses, surtout avec la performance de Scarlett Johansson.

Vous pouvez le visionner en streaming sur Disney+.

L’île aux chiens – 2018

Le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville en raison d’une épidémie de grippe canine. Les chiens sont envoyés sur une île qui devient alors « l’île aux Chiens ». Atari, un jeune garçon de 12 ans, décide de ramener son fidèle compagnon, Spots par tous les moyens. Avec l’aide d’une bande de cinq chiens courageux et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

Pour voir le film en streaming, rendez-vous sur Disney+.

Captain America: Civil War – 2016

Un incident tragique conduit à la division des Avengers en deux factions, l’une menée par Captain America et l’autre par Iron Man. Les deux camps s’affrontent dans une bataille épique, tandis qu’un mystérieux ennemi tire les ficelles dans l’ombre.

Captain America: Civil War a été salué par la critique pour son intrigue captivante, ses scènes d’action spectaculaires et ses performances d’acteurs. Il est considéré comme l’un des meilleurs films de l’univers cinématographique Marvel. Du coup, c’est l’un des meilleurs films de Scarlett Johansson !

A visionner en streaming sur Disney+.

The Avengers – 2012

En parlant des listes des meilleurs films de Scarlett Johansson, on ne peut pas outre passer The Avengers ! Afin de sauver le monde d’une menace imminente, les Avengers sont réunis une nouvelle fois par Nick Fury. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Hawkeye et Black Widow vont faire équipe à nouveau. Ils devront surmonter leurs différences et travailler ensemble pour vaincre l’ennemi.

Incarnant Natasha Romanoff, Scarlett Johansson arrive à apporter son charisme, sa force et sa présence captivante dans son rôle. Elle est saluée pour sa capacité à donner vie à un personnage complexe tout en lui transmettant sa vulnérabilité et sa détermination.

Vous pouvez le visionner sur Disney+ en streaming.

Ghost World – 2001

Ghost World c’est l’adaptation cinématographique du roman graphique de Daniel Clowes. L’histoire se concentre sur Enid et Rebecca, deux meilleures amies qui viennent de terminer le lycée. Incertaines quant à leur avenir, elles se lancent dans une série d’aventures et de découvertes tout en naviguant à travers les complexités de la vie d’adulte.

Faisant partie des meilleurs films de Scarlett Johansson, ce film a été acclamé par la critique pour son scénario intelligent, ses performances d’acteurs convaincantes et son ton unique. Si vous adorez les thèmes tels que l’aliénation, le problème d’identité et les relations interpersonnelles, Ghost World saura vous immerger dans un univers réaliste de la transition vers l’âge adulte.

Her – 2013

Theodore Twombly, un homme sensible et complexe doit faire face à une rupture difficile. Pour combler sa solitude, il développe une relation avec un système d’exploitation d’intelligence artificielle doté d’une voix féminine appelée Samantha. Au fur et à mesure que leur connexion se renforce, Theodore tombe amoureux de Samantha, une réalité virtuelle !

En prêtant sa voix à Samantha dans Her, Johansson parvient à transmettre une gamme d’émotions et de nuances à travers sa voix suave. Malgré la présence non-physique de son personnage, elle arrive à créer une connexion émotionnelle avec le public. Pour ce rôle, elle a été nominée pour plusieurs prix, notamment un BAFTA Award et un Critics’ Choice Movie Award.

Vous pouvez regarder Her en streaming sur Filmo et Molotov TV.

The Jungle Book – 2016

Parmi les meilleurs films de Scarlett Johansson, The Jungle Book occupe une place importante dans notre liste. Dans ce film, l’actrice incarne Kaa, le serpent hypnotique qui n’a qu’une envie : dévorer le petit homme.

S’agissant d’un remake en prises de vues réelles du film d’animation du même nom produit par Disney en 1967, ce film arbore une touche nostalgique auprès de tous les cinéphiles. Johansson arrive à ne plus faire qu’un avec son personnage. Sa performance vocale va au-delà de toutes les attentes rendant Kaa mystérieux et intriguant !

Pour apprécier ce classique en streaming, rendez-vous sur Disney+.

Avengers: Endgame – 2019

Dans ce film, Scarlett Johansson reprend son rôle de Natasha Romanoff, également connue sous le nom de Black Widow. Son personnage joue un rôle essentiel dans l’intrigue. Avec les Avengers, elle va participer activement pour inverser les actions de Thanos. En effet, ce méchant a disséminé la moitié de la population de l’univers. Seuls les Angers pourront arrêter sa folie.

Il faut croire que la performance de Johansson est saluée pour sa force, son dévouement et sa capacité à transmettre les émotions complexes de son personnage. Un film qui figurera parmi les meilleurs que Scarlett Johansson aurait tourné !

Pour le visionnage en streaming, connectez-vous sur Disney+.

Marriage Story – 2019

Marriage Story est un film de Noah Baumbach qui raconte l’histoire d’un couple ordinaire ou presque. En effet, Nicole et Charlie entament une procédure de divorce compliquée. Le film explore les défis émotionnels et les tensions qui surgissent pendant ce processus, en mettant en lumière les difficultés de la séparation et les conséquences sur leur famille.

Johansson offre une performance remarquable dans ce film, capturant avec justesse les différentes facettes et émotions complexes de son personnage. Elle apporte une vulnérabilité et une authenticité émotionnelle qui permettent aux spectateurs de se connecter profondément avec Nicole. Parfait pour ressentir son parcours pour reprendre sa vie en main !

Marriage Story est disponible en streaming sur Netflix.

Lost in Translation – 2003

L’histoire se déroule à Tokyo et suit deux Américains, Bob Harris et Charlotte, qui se rencontrent dans un hôtel. Bob est une star de cinéma vieillissante en visite pour un tournage publicitaire, tandis que Charlotte est une jeune femme mariée qui accompagne son mari, un photographe occupé.

Bob et Charlotte vont développer une amitié improbable et profonde au cœur de cette solitude dont ils sont en proie. Ensemble, ils explorent la ville, partagent des moments intimes et tentent de donner un sens à leur vie. Le film fait partie des meilleurs titres jouées par Scarlett Johansson tout en transcendant l’idée reçue sur la quête d’émancipation.

Vous pouvez le regarder en streaming sur Paramount+.