Stranger Things saison 5 sur Netflix : appelez ce numéro pour une surprise unique liée à la série

Les portes de l’Upside Down sont sur le point de se refermer pour la dernière fois, mais Netflix a encore une surprise dans sa besace ! Pour célébrer l’ultime saison de Stranger Things, une expérience unique et secrète vous attend au bout du fil en appelant « ce » numéro.

Découvrez quel numéro magique composer pour débloquer un contenu exclusif, entendre un message spécial, ou peut-être même laisser un message à Hawkins avant la fin définitive. Ne traînez pas, cette aventure téléphonique est aussi éphémère que la paix à Hawkins !

Le poster de recherche de Stranger Things cache un numéro de téléphone… et il fonctionne vraiment !

Les fans les plus curieux de Stranger Things viennent de découvrir une pépite. Le poster de « personne disparue » affiché au lycée de Hawkins dans le premier épisode de la saison 5 n’est pas qu’un élément de décor. Il comporte un vrai numéro de téléphone. Avec l’indicatif régional de l’Indiana, le 765-303-2020, qu’il est tout à fait possible d’appeler. Et la surprise est au bout du fil !

Un message vocal qui plonge dans l’intrigue

Si vous avez le courage de composer ce numéro, vous êtes accueilli par un message automatisé de la « Police de Hawkins ». La voix officielle explique qu’en raison du récent « séisme de magnitude 7.4 », la ville est en confinement pour la sécurité des habitants. Le message, parfaitement intégré au lore de la série, indique qu’une Force d’Intervention d’Urgence traque Jane Hopper (Eleven) en « priorité » et appelle les citoyens responsables à aider à sa recherche.

Un Easter egg bien ficelé qui anticipe la saison

Ce détail interactif n’est pas anodin ; il s’inscrit directement dans le scénario de la saison 5. L’intrigue se déroule à l’automne 1987. Hawkins est meurtrie par les Rifts, et le gouvernement a placé la ville en quarantaine militaire tout en intensifiant la traque d’Eleven, la forçant à se cacher. Ce message vocal fictif est donc une brillante extension de cet univers dans notre réalité, renforçant l’immersion des fans.

Une surprise qui dure depuis le début de l’année

L’astuce n’est pas complètement nouvelle pour les fans les plus aguerris. Ce même numéro circulait déjà en janvier 2025 sur les réseaux sociaux. C’était dans le cadre de la promotion de la saison, diffusant exactement le même message. Netflix avait donc planté ce petit grain de mystère bien en amont. Cela a préparé le terrain pour la dernière bataille contre Vecna.

Un final en trois actes très attendu

Cette découverte tombe à pic alors que l’aventure finale se déroule en trois parties sur Netflix. Les quatre premiers épisodes sont disponibles depuis le 26 novembre, les trois suivants arriveront le jour de Noël, et le final ultime sera mis en ligne – et projeté dans plus de 350 salles de cinéma – le 31 décembre. De quoi terminer l’année en apothéose aux côtés de la « full party » !

