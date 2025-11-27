Fin Stranger Things saison 5 partie 1 : la mort a frappé et qu’est-ce qui nous attend pour la suite ?

C’est officiel, les Duffer brothers viennent de nous laisser en plan sur un cliffhanger à vous couper le souffle ! Alors que la mort a osé frapper un personnage emblématique dans les derniers instants de la fin de la Partie 1 de la saison 5 de Stranger Things, Hawkins tremble plus que jamais.

Le Monde à l’Envers semble prêt à engloutir notre réalité. Mais que nous réserve la suite pour le final ? Accrochez-vous à vos casquettes, la guerre ultime s’annonce explosive et pleine de surprises !

Le grand saut dans l’inconnu : plongée dans le cliffhanger époustouflant de Stranger Things Saison 5

La fin de la première partie de la saison 5 de Stranger Things était promise à un raz-de-marée sur les réseaux sociaux, et elle a tenu toutes ses promesses. Les frères Duffer ont conçu ces nouveaux épisodes en gardant précisément cette coupure mi-saison en tête, s’arrêtant intentionnellement sur un cliffhanger monumental. Cependant, peu d’entre nous auraient pu prédire l’onde de choc provoquée par le quatrième épisode, ‘Sorcerer’.

Entre révélations fracassantes, retour surprise de personnages quasi oubliés et un moment final à couper le souffle, l’épisode avait tout pour devenir viral. Mais au milieu des affrontements contre les Démogorgones et des rebondissements, certains détails cruciaux ont pu vous échapper. Pas de panique, voici le guide pour tout comprendre de l’état d’urgence à Hawkins.

Hawkins en quarantaine : cartographie et capture

La saison 5 s’ouvre sur une Hawkins mise en quarantaine, où nos héros effectuent des « explorations » pour cartographier le Monde à l’Envers. La situation dégénère lorsque Hopper se retrouve piégé dans cette dimension, déclenchant une périlleuse mission de sauvetage menée par Eleven. Elle retrouve son père adoptif et, après de vifs échanges, ils conviennent de prendre d’assaut la base militaire financée par le gouvernement qui s’est installée dans le Monde à l’Envers.

Leur cible : le Dr. Kay, qui aurait capturé Vecna pour d’obscurs desseins. Après une infiltration mouvementée, Eleven et Hopper neutralisent Kay et pénètrent dans la cellule de Vecna. La révélation est stupéfiante : il ne s’agit pas de Vecna, mais de Kali, alias 008, la « sœur » d’Eleven, retenue prisonnière et exploitée par Kay !

Le mur mystérieux et les conflits du passé

Pendant ce temps, dans les méandres du Monde à l’Envers, Dustin, Nancy, Steve et Jonathan sont bloqués par un immense mur impénétrable et répugnant. Alors que Steve et Jonathan laissent resurgir leurs vieilles rivalités sentimentales, Dustin intercepte un signal radio.

Stupeur : ce signal ne provient pas de la base militaire, mais du mur lui-même. Grâce à ses talents mathématiques, Dustin déduit que le mur forme un cercle enfermant Hawkins, et qu’en son centre se trouve le laboratoire d’Hawkins, l’épicentre de toute cette terreur. Une coïncidence ? Certainement pas.

La traque des enfants et la révélation de M. Quidam

De retour dans Hawkins en quarantaine, Mike, Lucas, Robin, Will et Joyce tentent de libérer les enfants capturés par le Dr. Kay – un appât destiné à attirer Eleven. Ce que Kay ignore, c’est que Vecna les convoite personnellement. Le vilain s’est en effet déguisé en bienveillant « M. Quidam » pour gagner la confiance des enfants.

Regrouper tous ces enfants au même endroit est donc la pire des situations, une réalité que notre bande comprend horrifiée en découvrant la véritable identité de M. Quidam. Leur tentative de sauvetage via un réseau de tunnels et de toilettes est interrompue par l’arrivée de Vecna et de ses Démogorgones.

Will le sorcier : l’éveil inattendu d’un héros

Vecna s’échappe avec les enfants, mais pas sans avoir confronté Will. Il lui livre une explication glaçante : « Tu sais pourquoi je les ai choisis pour remodeler le monde ? Parce qu’ils sont faibles. Faibles de corps. D’esprit. Faciles à briser. Faciles à remodeler. À contrôler. Des réceptacles parfaits. Et toi, Will, tu as été le premier. Et tu t’es brisé si facilement. Tu m’as montré ce qui était possible. » Mais Vecna a sous-estimé Will.

Alors que les Démogorgones s’apprêtent à frapper, les paroles de Robin sur l’acceptation de soi résonnent dans l’esprit de Will. Dans un moment instantanément iconique, il libère de nouveaux pouvoirs télékinétiques et pulvérise les créatures, sauvant ses amis. Le noir se fait, laissant le public sous le choc.

Max et Holly : prisonnières du pays imaginaire de Vecna

Une autre intrigue cruciale se joue dans l’esprit de Vecna. La jeune Holly Wheeler y est piégée, leurrée par son alter ego, M. Quidam. Max, dont l’esprit y erre également depuis la saison précédente, la rejoint. Profitant de l’absence de Vecna, elles échafaudent un plan d’évasion. Pour gagner du temps, Max demande à Holly de retourner vers M. Quidam et de feindre l’ignorance.

Leur corps physique, quant à lui, est inconscient dans le repaire de Vecna, connecté à des tubes qui siphonnent leur force vitale. Le monde où elles sont piégées, surnommé Camazotz en référence au roman Un Sourire dans la Nuit, est le paysage mental de Vecna, un endroit où il piège les esprits qu’il estime n’appartenir pas au monde réel.

Kali, le Dr. Kay et les mystères du laboratoire

Le retour de Kali (008) est lourd de sens. Introduite dans la saison 2, cette autre cobaye capable de créer des hallucinations va jouer un rôle clé dans la lutte contre Vecna. Sa réunion avec Eleven forme une équipe de choc aux pouvoirs complémentaires.

Quant au Dr. Kay, interprétée par Linda Hamilton, ses motivations restent troubles. Elle ne semble pas vouloir détruire le Monde à l’Envers, mais plutôt l’étudier, quitte à collaborer avec Vecna ou à convoiter son pouvoir. Ses expériences sur les créatures et son emprisonnement de Kali soulèvent plus de questions que de réponses.

Les racines du mal et la connexion avec la pièce de théâtre

La saison 5 puise profondément dans le lore établi, notamment dans la pièce Stranger Things: The First Shadow qui retrace les origines de Henry/Vecna. La maison Creel est une référence à la pièce de théâtre Dark of the Moon, que Joyce montait dans sa jeunesse et que Max aperçoit dans les souvenirs de Vecna, créant un lien tangible entre le passé et le présent. Cela laisse présager que la suite intégrera davantage d’éléments de la pièce pour éclairer la mythologie.

L’avenir en pointillés : prédictions pour la partie 2

Alors que la série s’achève bientôt, les quatre derniers épisodes s’annoncent électriques. Will devra apprendre à maîtriser ses pouvoirs, peut-être en utilisant sa connexion unique avec Vecna contre lui. La réunion du trio Eleven, Kali et Will promet des combats psychiques d’une ampleur inédite. Pendant ce temps, le groupe de Dustin se dirigera vers le laboratoire pour en percer le mystère central, et Max et Holly tenteront de s’échapper de Camazotz.

Les Duffer ayant promis un peu de justice pour Barb, attendez-vous peut-être à une apparition posthume et poignante. Le grand final est prévu pour le 31 décembre, offrant une fin d’année sous le signe de la nostalgie et du frisson. L’aventure n’est pas terminée, elle entre juste dans sa dernière et plus périlleuse dimension.

