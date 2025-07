Stranger Things saison 5 trailer : Ce méchant est de retour, et il est plus terrifiant que jamais !

Certains retours n’ont rien de rassurant, surtout quand ils annoncent le chaos, la peur et le frisson d’un affrontement final. Et ce nouveau trailer de Stranger Things ne cherche plus à cacher ce qui nous attend : ça va faire mal !

Depuis le 16 juillet, Netflix a enclenché la dernière ligne droite. Après avoir dévoilé une affiche officielle, la plateforme a sorti le Stranger Things saison 5 trailer, premier aperçu d’une saison qui s’annonce sans filtre. La série revient le 26 novembre avec un premier bloc d’épisodes. Le deuxième arrivera à Noël, et le grand final tombera le 31 décembre. L’année 2025 se terminera donc avec Vecna, mais personne ne sait encore si elle se terminera bien.

Vecna revient plus cruel, plus puissant, et il ne compte plus se cacher

Le Stranger Things saison 5 trailer balance tout de suite l’ambiance : Vecna est là, et il ne joue plus. Jamie Campbell Bower réapparaît dans le rôle du monstre que tout le monde croyait affaibli. Mais cette fois, il semble plus décidé que jamais à écraser Hawkins. À ses côtés, le Demogorgon refait surface. Les deux créatures marquent leur territoire, la menace monte d’un cran et personne n’a l’air prêt à y faire face.

En effet, l’univers de la série s’épaissit et plonge directement dans l’horreur. Les images montrent un Hawkins plus sombre, plus ravagé, comme si le Mal s’y était enraciné pour de bon. Et là, pas de détour, pas de pause car les règles ont changé. L’ennemi ne se cache plus dans l’ombre. Il frappe, de face, et sans limite.

Le Stranger Things saison 5 trailer plonge les héros dans une traque infernale

La vidéo ne met pas seulement l’accent sur les monstres. Elle révèle aussi l’état d’esprit des ados qu’on suit depuis la saison 1. Eh oui, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo et Noah Schnapp sont tous là. Et même si leur groupe soudé semble fatigué, il reste prêt à encaisser. Sans conteste, ce trailer annonce un retour à la survie, à la fuite, à la peur collée à la peau.

Cependant, ils ne fuient plus seulement pour survivre. Ils partent à la chasse. Ils veulent affronter Vecna une bonne fois pour toutes. Le Stranger Things saison 5 trailer confirme donc une bascule du récit. Les gamins ne sont plus des victimes. Ils deviennent des résistants.

Tous les visages familiers reviennent pour un affrontement sans issue

Netflix ne mise pas que sur l’ambiance. Il aligne aussi ses grands noms. En effet, David Harbour revient dans le rôle de Hopper et Winona Ryder en Joyce Byers. Joe Keery est toujours Steve Harrington, fidèle à sa batte cloutée. Et bien sûr, Natalia Dyer et Charlie Heaton reprennent leur duo, Nancy et Jonathan.

Le Stranger Things saison 5 trailer enclenche un véritable compte à rebours, rythmé et sans échappatoire. Ce chapitre final, dirigé une fois encore par Ross et Matt Duffer, s’annonce comme le plus intense de la série. Voilà pourquoi tous les visages familiers y sont réunis une dernière fois. Et si tout le monde revient, c’est parce que cette fois, personne n’est à l’abri.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn