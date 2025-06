Stranger Things Saison 5 : pourquoi Netflix a décidé de la couper en trois parties ?

La saison 5 de Stranger Things arrive bientôt sur Netflix et elle s’annonce comme l’événement série de l’année. Mais pourquoi l’ont-ils divisée en trois parties ?

Netflix a surpris tout le monde en annonçant une diffusion en trois parties de la saison 5 de Stranger Things. Et oui, le binge-watching d’un week-end, c’est fini ! La plateforme compte bien faire durer le plaisir et l’excitation pour l’ultime opus de la série culte. Je vous explique pourquoi ils ont pris cette décision inédite.

Garder le public en haleine, c’est maximiser l’engagement

On a appris lors du Tudum 2025 que Netflix a prévu une diffusion en trois volumes. La première salve arrive le 26 novembre, la suite le jour de Noël, et l’apothéose le 31 décembre. Ce choix de Netflix concernant Stranger Things est loin d’être anodin. Ils souhaitent prolonger la conversation autour de la production sur plusieurs semaines. Cela va donc transformer chaque sortie en véritable événement.

En ce moment, la concurrence est féroce dans le streaming. Découper la saison maintient ainsi l’engagement des fans et encourage les discussions sur les réseaux sociaux. Résultat : un bouche-à-oreille continu entre chaque acte. C’est également la meilleure tactique pour tenir le public en haleine, surtout si on sait exploiter les cliffhangers.

Cette stratégie de Netflix pour la saison 5 de la série Stranger Things s’inspire en outre des dernières tendances TV. En d’autres termes, un compromis entre la formule binge-watching et la diffusion hebdomadaire. Cette dernière a déjà fait ses preuves pour retenir l’attention, comme pour Cobra Kai ou la saison 4 de Stranger Things. Ce rythme égrené laisse le temps à la hype de monter, pour ensuite maximiser l’impact au moment de la conclusion.

Stranger Things 5, ce qui a aussi motivé le choix de Netflix

Les dates de sortie des trois parties coïncident avec Thanksgiving, Noël et le Nouvel An. Vous l’aurez deviné, ce n’est absolument pas un hasard. Ce sont des périodes de forte audience, où le public est plus disponible. Netflix espère ainsi capter l’attention de millions de téléspectateurs réunis en famille lorsqu’ils sortiront chaque partie de Stranger Things saison 5. La plateforme de streaming entend aussi capitaliser sur une période faste pour les abonnements et faire de chaque diffusion un rendez-vous incontournable.

Le découpage donne par ailleurs accès à un avantage organisationnel. Il laisse plus de temps pour finaliser les épisodes techniquement complexes, bardés d’effets spéciaux et de montage. Le tout, sans retarder la sortie des premiers chapitres. On obtient alors un final étalé, mais spectaculaire. De cette manière, la série Netflix Stranger Things marquera l’histoire du streaming jusqu’à la dernière minute.

LA SAISON 5 DE STRANGER THINGS 😍🔥 pic.twitter.com/8uwJ9YYBtY — Alex – French Fortnite Leaks (@AlexLeak__) June 1, 2025

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn