Stranger Things : après la saison 5 le spin-off se profile, voici tout ce que l’on sait

Alors que l’ultime saison de Stranger Things vient tout juste de commencer à diffuser ses derniers chapitres, l’aventure n’est pas près de s’arrêter à Hawkins. Les créateurs de la série, les frères Duffer, ont officiellement confirmé qu’un spin-off était dans les starting-blocks chez Netflix.

Loin d’être une simple suite, il nous promet une histoire « très différente » avec de nouveaux personnages et un tout autre mystère, mais toujours dans le même univers . Le compte à rebours est lancé !

« Stranger Things » : la série spin-off confirmée, Finn Wolfhard avait deviné juste !

Alors que la saison 5 de « Stranger Things » approche à grands pas, les frères Duffer viennent de dévoiler l’avenir de l’univers après le final. La série spin-off, en développement depuis 2022, est officiellement validée par Netflix et avance à plein régime. Et devinez quoi ? L’acteur Finn Wolfhard, qui incarne Mike Wheeler, avait prédit avec une exactitude troublante le concept de cette nouvelle production il y a plusieurs mois déjà.

Une idée d’anthologie, comme l’avait imaginé Finn

Dans une interview en août dernier, Finn Wolfhard avait imaginé une série anthologique. C’est un peu comme à la manière de « Twin Peaks » de David Lynch, explorant le même univers mais avec des tons et des lieux différents, sans mentionner les personnages principaux ni Hawkins.

Les Duffer Brothers ont confirmé cette orientation : pas de planètes à la « Star Wars », mais des récits ancrés dans la mythologie du Monde à l’Envers, avec des laboratoires similaires à ceux de Hawkins disséminés à travers le monde.

Un projet gardé secret… même face à Netflix

Les créateurs ont avoué avoir gardé le concept secret pendant des mois, au grand dam de Netflix. « Ils étaient tellement frustrés qu’ on refusait de leur dire », ont-ils confié. C’est finalement Finn Wolfhard qui, le premier, a percé à jour leurs intentions. Aujourd’hui, la plateforme est conquise et une équipe talentueuse – encore tenue confidentielle – a été constituée pour donner vie à ce projet ambitieux.

Une série sans les héros originaux, mais avec la même magie

Contrairement à d’autres franchises, le spin-off ne reposera pas sur les visages familiers de la série mère. Les Duffer Brothers souhaitent éviter de complexifier davantage la mythologie. Cette fois, ils préfèrent explorer de nouvelles histoires, tout en conservant l’essence fantastique et adolescente qui a fait le succès de « Stranger Things ». L’idée : des récits indépendants mais reliés par la présence du Monde à l’Envers.

Bientôt sur nos écrans ?

Les frères Duffer assurent vouloir aller vite, et les fans espèrent des nouvelles concrètes prochainement. En attendant, le grand final de « Stranger Things » arrive sur Netflix le 26 novembre 2025. De quoi patienter en revisitant Hawkins une dernière fois… avant de découvrir les nouveaux mystères qui se cachent ailleurs.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn