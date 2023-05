Top des meilleurs films de Dwayne Johnson (The Rock)

Des films d’actions à Disney, découvrez les meilleurs films de Dwayne Johnson, à voir ou à revoir pendant les vacances !

De catcheur professionnel à acteur aux multiples talents, Dwayne Johnson, alias « The Rock » a parcouru un long chemin, ce qui n’a pas été une évidence au tout début. Révélé dans un rôle secondaire dans le film « Le retour de la momie » en 2001, le musclé au grand cœur est aujourd’hui l’une des plus grandes figures d’Hollywood.

Dwayne Johnson ne se limite pas aux films d’action mais aussi à des comédies hilarantes, des aventures à en couper le souffle, et récemment à des dessins animés qui font rêver petits et grands. Vous pouvez aussi le retrouver dans le DC Black Adam. Parmi sa filmographie, nous avons sélectionné pour vous 10 meilleurs films à ne surtout pas rater. Seul(e) ou accompagné(e), des histoires feront vos soirées ou vos week-ends, à vous de voir !

JUNGLE CRUISE (2021)

Réalisé par Jaume Collet-Serra avec la participation de Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons et Paul Giamatti, Jungle Cruise se base sur les parcs à thème de Disneyland et de Disney Word. Vous l’aurez compris, c’est la même formule que pour les films de la saga Pirates des Caraïbes.

L’intrigue tourne autour de la doctoresse Lily Houghton qui décide d’explorer la jungle amazonienne afin de retrouver l’arbre séculaire dont les vertus peuvent guérir toutes les maladies.

Pour le grand voyage, elle va faire appel Frank Wolff, un capitaine roublard et son vieux rafiot qui n’aspire pas vraiment confiance. Les deux vont affronter de multiples dangers, surtout lorsque le secret de l’arbre se fait de plus en plus connaître. Fans d’aventures épiques, ce film de Dwayne Johnson vous garantira d’innombrables sensations tout en vous immergeant dans un autre monde !

MAX LA MENACE (2008)

Pour ceux qui connaissent Dwayne Johnson qu’il adorait prendre le rôle du méchant dans ses matchs de catch. Sauf que tout au long de sa carrière cinématographique, cela n’est plus vraiment le cas comme dans Max La Menace.

Il incarnera le rôle de l’agent 99 et fera équipe avec Maxwell Smart. Ce simple analyste a toujours rêvé de partir sur le terrain. Leur objectif, c’est d’empêcher Siegfried, le chef de KAOS, un groupe terroriste d’exécuter son plan diabolique. Le film est un beau mélange d’actions, d’espionnage et d’humour à la Murder Mystery !

BE COOL (2005)

Basé sur la suite de Get Shorty d’Elmore Leonard, « Be Cool » offre à Dwayne Johnson l’un de ses rôles les plus inhabituels. Il sera en effet dans la peau d’Elliott, un garde du corps homosexuel. Le film bénéficie des plus grands noms du monde de la cinéma, à l’instar de John Travolta, Uma Thurman, Dany Devito ou encore Christina Milian.

Il faut croire que Dwayne Johnson s’éclate parfaitement dans son personnage. Il mise sur sa performance bien qu’il ne soit qu’au second plan dans ce film. Quoi qu’il en soit, nous pouvons déjà voir dans son jeu le grand acteur ce qu’il va devenir au bout de quelques années ! Un incontournable pour les fans de gangsters à la Bonnie and Clyde !

AGENTS PRESQUE SECRETS (2016)

Bob Stone, l’ancien looser du lycée, et Calvin Joyner, sont de bons vieux copains. En grandissant, l’un est devenu comptable avec une vie monotone et l’autre agent secret de la CIA. Ils décident de se revoir sauf que les retrouvailles seront de courte durée. En effet, Bob Stone est recherché par ses collègues pour meurtre et le vol de documents top secret. Les deux vont faire équipe afin d’élucider cette affaire, et cela malgré eux !

Si vous avez envie de rire aux larmes tout en retenant votre souffle, alors Agents presque secrets est qu’il vous faut ! Dwayne Johnson sera au côté de Kevin Hart pour nous offrir une comédie des plus hilarants comme on pouvait espérer !

LE ROI SCORPION (2002)

Avec Chuck Russell à la manette, Le Roi Scorpion est certainement le film qui a permis à Dwayne Johnson de se faire un nom dans tout Hollywood ! Avec la participation de Kelly Hu, Michael Clarke Duncan et Peter Facinelli, ce chef d’œuvre est un petit bijou pour les adeptes de son genre. Alors, si vous avez envie de découvrir les débuts de Johnson, nous vous conseillons de le visionner pour découvrir quel grand acteur il est !

5 000 ans avant Jésus-Christ, la cité de Gomorrhe avait été dirigée par Memnon, un tyran sanguinaire et maléfique qui n’avait qu’un seul objectif : éliminer le peuple nomade pour avoir plus de pouvoir. Leur seul espoir réside dans un guerrier, Maythayus, le Roi Scorpion. L’un des films de Dwayne Johnson à voir !

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE (2017)

Vous avez adoré Jumanji, ce film d’aventures sorti dans les années 90 et qui a été un véritable précurseur ? Vous allez sûrement appréciée la suite du film « Bienvenue dans la jungle » avec Dwayne Johnson ! En effet, l’histoire raconte comment quatre lycéens, qui vont découvrir un vieux console pendant leurs heures de retenus, vont passer les pires heures de colle de leur vie.

Ils vont en profiter pour y jouer mais seront propulsé à l’intérieur du jeu en incarnant les personnages qu’ils ont choisis. De nombreuses aventures vont les attendre, à la fois trépidantes que riches en émotions, l’indispensable pour nous tenir en haleine.

Dans ce film, le duo Johnson et Kevin Hart est une nouvelle fois de retour. Il faut reconnaître que c’est l’un des plus gros succès dans la carrière d’acteur de Dwayne Johnson jusqu’à présent avec plus de 400 millions de dollars de recettes nationales !

INFILTRE (2013)

Après que son fils de 18 ans fut arrêté pour possession de drogue, John Matthews est dévasté et décide de passer un marché avec le procureur. Il décide d’infiltrer l’un des plus grands cartels de la ville afin de faire tomber la tête du haut responsable. En échange, il demande la libération de son fil, victime d’une opération d’infiltration mal organisée.

Le must dans ce film c’est qu’il nous présente un autre visage de Dwayne Johnson, beaucoup connu pour ses films comédies et actions. L’acteur incarne parfaitement son rôle dans une comédie dramatique, avec habilité et tact. Et oui, c’est du Johnson tout craché !

BIENVENUE DANS LA JUNGLE (2003)

Afin de payer sa dette, Beck, un chasseur de primes hors pair va devoir parcourir la jungle amazonienne pour ramener Travis, le fils d’un magnat fortuné, à son père. Ce dernier est accusé de nombreux crimes sauf que lorsque Beck va faire son ample connaissance, il découvrira que le jeune homme n’est responsable d’aucune charge retenue contre lui.

A eux deux, ils vont s’unir pour mettre la main sur un trésor caché qu’un exploitant véreux essaie de retrouver à tout prix. Sauf que la venue de la belle Marina va peser dans la balance et engendrer un véritable trouble de séducteurs entre le duo ! Réussiront-ils à trouver un terrain d’entente pour atteindre leur objectif ?

Dans ce film à succès, vous allez découvrir deux acteurs qui sont en parfaite alchimie. Les scènes sont remplies d’actions tout en restant comique avec une certaine note de douceur et une ambiance bonne enfant. Sean Williams Scott et Dwayne Johnson vous garantiront un moment des plus inoubliables !

La série FAST AND FURIOUS (2019, 2017, 2015, 2013, 2011)

Lorsqu’on parle du sacre de Dwayne Johnson, la série Fast and Furious demeure un incontournable. En effet, l’acteur a participé aux quatre derniers volets de la série de 2011 à 2019. Il incarne le rôle de Luke Hobbs, un agent des services de sécurité diplomatique (DSS) chargé dans un premier temps de démanteler l’équipe de Dom.

Sauf qu’au fur et à mesure qu’il infiltre l’équipe, se sent de plus en plus impliqué dans leur mission. Une intégration extrêmement réussie d’un nouveau membre dans l’équipe de « F&F ». Avec Vin Diesel à ses côtés, Dwayne Johnson est au plus haut de sa performance dans Fast and Furious.

Alors, si vous souhaitez découvrir beaucoup d’actions, nous vous conseillons cette saga, d’autant plus que le nouveau Fast and Furious X sortira très prochainement !

MOANA (2016)

Est-ce que vous vous rappelez qu’au tout début nous vous avons dit que Dwayne Johnson jouait également dans des animes ? Et oui, il prête sa voix à Maui, un demi-dieu prétentieux dans Moana de Disney (dans sa version originale).

Nommé aux oscars, c’est l’un des films qui a permis à Dwayne Johnson de renouer avec The Rock. Pour les fans, Maui s’inspire un peu du personnage de méchant catcheur de l’acteur. Sauf qu’il sera mis à mal face à une adolescente prête à tout pour sauver son tribut.

L’ensemble est à en couper le souffle. Qui plus est, savoir Johnson dans la peau d’un demi-dieu aux multiples tatouages fait toujours rêvé. Il faut croire que le prochain remake sera à la hauteur de toutes les attentes. Nous allons découvrir un Maui aussi vrai que nature, c’est certain ! A noter que cette live action sortira en 2024. En attendant, vous pourrez profiter des films d’animations disponibles en streaming ou à la vente !