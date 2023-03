Pirates des Caraïbes : les films classés du pire au meilleur

Découvrez notre classement des meilleurs films Pirates des Caraïbes dans cet article tout en profitant d’une aventure en compagnie du célèbre Jack Sparrow !

Célèbre malgré lui, c’est ce qui peut définir la franchise Pirates des Caraïbes. En effet, lors de son lancement, Michael Eisner, l’ancien PDG de Disney n’a pas espéré que ce film devienne un véritable blockbuster. L’objectif du film était de lancer les parcs à thème de Disney, sauf qu’au-delà de toute attente, les aventures de Jack Sparrow ont séduit le public. Alors, si vous souhaitez partir sur les traces de ce pirate un peu déluré incarné par Johnny Depp, découvrez les meilleurs films à ne surtout pas manquer !

Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence (2011)

Rien qu’en lisant le titre, cet opus du Pirates des Caraïbes nous offre déjà un petit aperçu de ce que le film va nous réserver. Dans ce film, Johnny Deep fera équipe avec Penelope Cruz et Al Pacino, des grandes figures du 7ème art hollywoodien. Ils viendront apporter leur touche d’originalité dans la franchise avec d’autres nouveaux personnages, des plus intéressants.

L’intrigue est d’autant plus intéressante parce qu’ici il n’est plus question de carte au trésor mais plutôt de la Fontaine de Jouvence. Elle s’inspire du roman On Stranger Tides de Tim Powers, primé en 1987 avec la participation de personnages historiques réels et non fictifs, notamment Barbe Noire et le roi George.

Côté réalisation, Rob Marshall était à la tête de la production. Cela s’explique certainement par l’ajout de nouveaux personnages. Sauf que malgré tout ce beau monde avec de belles prestations, La Fontaine de Jouvence manque de cette petite étincelle, sans oublier le 400 millions de dollars de recette !

Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar (2017)

Dernier né de la franchise avec un Johnny Deep fidèle à son rôle, La vengeance de Salazar bénéficie d’une jolie introduction. Nous pouvons découvrir un genre de remake mettant en scène Orlando Bloom, le beau gosse, et Javier Bardem, le terrifiant capitaine Salazar.

Le méchant dans ce film n’a rien d’humain, c’est plutôt un mort vivant qui erre à travers les mers à la recherche de celui qui a causé sa malédiction : Jack Sparrow. Alors que notre pirate punk préféré va partir à la recherche de sa boussole préférée et du Trident de Poséidon, il devra faire face à ce fantôme qui n’a qu’un seul objectif : se venger de lui.

Seulement, la production a dû faire face à un certain nombre de problèmes tout au long du tournage. Outre les aléas sur le plateau de tournage, il faut également noter la réécriture de certains scénarios en se référant à la mythologie. L’idée était d’apporter une certaine note de cohérence pour se rapprocher de la réalité. Quoi qu’il en soit, le résultat final est bien au-delà de toutes les attentes !

Si vous souhaitez partir à l’aventure en compagnie de notre cher pirate, vous pouvez visionner La Vengeance de Salazar sur Disney+ avec les autres nouveautés Disney+ de ce mois.

Comment avoir plus de nouveautés sur Disney Plus ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Disney Plus en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Pirates des Caraïbes : Le secret du coffre maudit (2006)

Bien que Le secret du coffre maudit ne soit pas aussi éblouissant que ses trois prédécesseurs, il faut comprendre qu’il dégage une certaine note particulière. C’est certainement la raison pour laquelle ce film a battu les records au box-office. Il détient le record du premier film à atteindre le milliard de dollars à l’époque. Et oui, il y a 15 ans, atteindre ce chiffre astronomique en un laps de temps n’est pas donné à tous les films !

Si cet autre film Pirates des Caraïbes est devenu un succès, il faut aussi tenir en compte une production sure d’elle ! Après trois premiers films du même genre, l’équipe ne redoutait plus de réaliser un film d’une telle envergure. Néanmoins, le doute planait toujours : comment réaliser un bon film que le précédent et apprécié du public.

Il faut croire que le film a failli se faire annulé un mois avant le tournage à cause d’un scénario inachevé mais l’équipe de la production a tenue bon. Nous avons pu retrouver sur nos petits écrans nos personnages préférés du Pirates des Caraïbes !

Pirates des Caraïbes : La malédiction du Black Pearl (2003)

Pirates des Caraïbes : La malédiction du Black Pearl demeure un incontournable dans la trilogie sauf qu’il a connu une production notoirement problématique. De la production jusqu’aux acteurs, tout le monde s’est remis en question avec une pointe d’hésitations tout au long du tournage.

Comme le Black Pearl fait référence à une attraction de Disneyland, il était impératif du dissiper le doute sur sa probable malédiction. Malgré cela, le public a été au rendez-vous avec une nomination de Johnny Deep aux Oscars pour son rôle de Jack Sparrow.

Si au tout début, le film devait raconter l’histoire banale de pirates lambda, Ted Elliott et Terry Rossio ont apporté une touche plus corsée et plus captivante avec l’histoire des pirates maudits. L’idée de transformer les pirates en squelette au clair de la lune est des plus originales. Rendant le film beaucoup plus amusant que le parc à thème original

Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde (2007)

Le film Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde est certainement la consécration pour la franchise. Selon les rumeurs, c’est le film le plus cher n’ayant jamais été réalisé jusqu’à présent. Le mot d’ordre qui peut résumer le film c’est certainement « étrange ». Du début jusqu’à la fin, vous serez subjugué par l’imagination débordante des scénaristes.

Vous découvrirez dans ce film comment les compagnons de Jack Sparrow vont faire un voyage dans l’au-delà pour récupérer le capitaine du Black Pearl. Vous aurez aussi le plaisir de faire la connaissance de la ligue des pirates asiatiques. Pour les passionnés de mythologie, c’est aussi le moment de découvrir l’histoire de la déesse de la mer.

Le seul hic c’est que le film dure 168 minutes, beaucoup trop long pour certains. Par contre, si vous suivez le cheminement de l’histoire, vous aurez le plaisir de faire un voyage au cœur de la piraterie. Les détails sont parfaitement peaufinés pour offrir une immersion des plus uniques. Chaque aventure ne manquera pas de vous séduire, alors, prenez votre temps pour apprécier ce film, seul(e) ou accompagné(e) !