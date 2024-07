Fin du chargeur : Découvrez le Solar Commuter, le vélo électrique solaire made in France !

Un vélo électrique made in France qui se recharge grâce à un panneau solaire est une invention qui pourrait changer la donne sur le marché de l'e-mobilité.

Depuis peu, une entreprise a justement mis le Solar Commuter au point afin de faciliter les déplacements des cyclistes. Voici ce qu'il en est.

Une innovation dans le domaine de l'e-mobilité

C'est le département des Alpes Maritimes qu'une innovation fait récemment parler d'elle en France. Il s'agit du projet Solar Commuter de l'entreprise Moving Power Lab. Conçu par une équipe de passionnés de technologie soucieux de la préservation de l'environnement, un drôle de vélo électrique y a vu le jour.

Il est muni d'un panneau solaire inclinable et d'un système de gestion intelligent brevetés. L'ensemble permet une recharge optimale sans effort particulier.

Il suffit simplement que ce 2 roues stationne à un emplacement bien ensoleillé et le tour est joué. Il faut toutefois relever un peu le panneau photovoltaïque installé sur le porte-bagage dans la position idéale. Et pour ne pas vous tromper, cette position idéale est indiquée par un système de voyants. Pas mal hein ?

Un vélo électrique vraiment made in France ?

La batterie est assemblée en France à partir de cellules importées. Mais les autres éléments viennent d'ailleurs. Par exemple, les panneaux solaires sont composés de cellules photovoltaïques fabriquées en Chine. Puis, ils sont assemblés en Allemagne.

Quant au cadre, il est actuellement produit en Asie. Sinon, l'assemblage total du Solar Commuter est fait à Lyon. A terme, l'entreprise aimerait pouvoir le faire fabriquer en France.

Mais quoi qu'il en soit, ce vélo électrique 100% made in France en devenir est conçu pour durer au moins dix ans. Vu qu'un chargeur standard fonctionne entre 2 et 4 ampères, celui de ce véhicule n'emploie qu'1 ampère. Ce qui, selon Xavier Lebreton, fait mieux vieillir la batterie.

De plus, les concepteurs du Solar Commuter ont le désir de privilégier l'usage de matériaux durables et locaux pour la fabrication de cet engin. Par exemple, le panneau solaire orientable et le boîtier de contrôle sont liés par du filament à base de plastique recyclé. Les concepteurs se sont servis d'une imprimante 3D et du bois issu de forêts éco-gérées.

Une solution de mobilité durable pour les trajets quotidiens

Si vous vivez dans une région où le soleil est fort, ce vélo électrique made in France est une solution de mobilité. Vous pourrez effectuer vos trajets domicile-travail plus aisément. De plus, ce moyen de transport n'est pas réservé qu'aux particuliers.

Les entreprises et collectivités qui souhaitent mettre à disposition de leurs usagers des flottes de vélos électriques solaires pourraient s'en servir. En effet, il est autonome et simple à utiliser. Et selon ses inventeurs (Moving Power Lab en partenariat avec Polytech Nice Sophia) il comble plusieurs besoins rencontrés par les cyclistes. Il y a la contrainte liée à la recharge de la batterie, la peur du vol et les inquiétudes liées à la sécurité.

Un engin qui peut faire une cinquantaine de kilomètres par jour

Comme le vélo électrique réalisé par Moving Power Lab a une batterie de 630 Wh consomme 10 watts-heure par kilomètre. Il peut facilement rouler sur 50 km sans connaître de problème. Les terrains peuvent être légèrement vallonnés, cela ne pose pas de souci. Par contre, sur terrain plat, il est possible de pousser l'engin jusqu'à 100 km d'utilisation.

Enfin, la protection contre le vol est assurée par un cadenas connecté. Il vient bloquer la roue arrière du vélo et se contrôle avec une application mobile. Puis, le Solar Commuter est équipé de feux clignotants pour communiquer avec les autres conducteurs sur route.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn